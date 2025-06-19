「環島之星」也被詐騙冒名　台鐵揭新套路：5個免費名額是假的

▲台鐵觀光列車「環島之星」遭詐騙集團冒名。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

繼日前有詐騙集團在臉書打出「海風號甜點觀光列車1880元」優惠，騙取消費者加入LINE群組後，近日又假冒「鐵道旅遊體驗計畫｜環島之星限定場次」，打出5個免費搭乘名額詐騙，台鐵公司今(19日)公告詐騙新手法，籲勿信不實「環島之星觀光列車」優惠廣告，避免權益受損。

近日臉書Facebook平台出現以「鐵道旅遊體驗計畫｜環島之星限定場次」為名之詐騙廣告，以每日開放5位免費搭乘夢幻列車幸運名額，誘導民眾點擊不明連結並加入LINE私人帳號，台鐵公司今在官網公告新詐騙手法，強調相關廣告非台鐵公司授權，內容亦與實際營運無涉，呼籲民眾切勿輕信，以免權益受損。

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▲環島之星遭詐騙集團冒名。（圖／翻攝臉書）

「環島之星觀光列車」目前由易遊網旅行社股份有限公司取得專屬經營權，台鐵公司強調，「環島之星觀光列車」相關報名資訊僅經由易遊網及其授權通路對外公告。

台鐵指出，任何未經授權之促銷活動，無論其名稱、價格或宣傳手法為何，均不具備正當性，請勿透過來路不明的平台進行預訂或付款，以免遭遇詐騙。

▲台鐵「環島之星」遭詐騙集團冒名。（資料圖／易遊網提供）

台鐵說明，近年詐騙手法日益翻新，不肖業者常仿冒官方活動名稱，藉由不實低價優惠吸引關注，再引導民眾加入通訊軟體群組實施詐騙。此類手法多以「一頁式廣告」、「明顯低於市價」為特徵，並常搭配急迫訴求，譬如限量、倒數等進行操作。

此外，台鐵也提醒，民眾在查詢票務或觀光列車行程時，務必認明合法管道並主動查證資訊真偽；如有任何疑慮，請立即撥打165全民防詐騙專線查詢或檢舉。