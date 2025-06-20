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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌播「偵訊示範帶」玩過頭？　陳揮文：一開始就要講是模擬音檔

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前以「惡檢」為題，向法務部長鄭銘謙質詢「不正訊問」之定義，孰料，黃國昌拿出疑似京華城案被告朱亞虎的「偵訊示範帶」作為質詢內容，引來外界質疑，恐涉偽造文書罪。對此，媒體人陳揮文昨（19日）表示，如果音檔是假的，應該要一開始就跟大家講清楚，不然此舉就是在「玩」鄭銘謙。

陳揮文昨日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，黃國昌在質詢鄭銘謙時，播完音檔後才說是「示範帶」，而不是偵訊光碟，此舉是在「玩」鄭銘謙，他不能認同，理由在於如果音檔是假的、是demo的示範帶，應該要一開始就跟大家講清楚。

此外，陳揮文指出，真正在偵查庭的光碟不應該被公開播放，會有灰色地帶的法律疑慮，但以前並非沒有偵訊帶被公開播放過，也沒什麼大問題，而且黃國昌是立委，有言論免責權，這樣做更沒有觸法的問題。

陳揮文說，黃國昌事後曾表示，「從頭到尾都跟他（鄭銘謙）說這不是偵訊光碟，是示範帶」，但這根本是在說謊，陳揮文直指，黃國昌明明是播完音檔了，才告訴鄭銘謙說這是示範帶。

陳揮文再度強調，黃國昌在質詢前，就應該明確地告訴大家這個錄音檔是模擬的，是一個示範帶，現在玩過頭，還在混淆視聽，明明根本沒有從頭到尾告訴大家，事實上，黃國昌就是播完音檔才講。

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