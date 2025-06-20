公開「偵訊示範音檔」北檢他字案調查　黃國昌沒在怕：放馬過來

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前質詢時播放疑似檢方偵辦京華城案的「示範帶」，遭綠營質疑是「腳尾飯2.0」，他則嗆部分媒體變造他的PPT抹黑；有民眾檢舉黃國昌的行為涉嫌違法，台北地檢署分他字案進行調查。對此，黃國昌今（20日）在立法院受訪說，民進黨把檢調當工具，北檢也樂於當鷹犬踐踏法治，「我不是第一天被人家濫刑提起告訴，完全沒有在怕，我等著看台北地檢署要怎麼繼續秀下限」。

▲民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）



黃國昌說，作為一個法律人，怎麼會把兩件事情混為一談？黃說，在司法法制委員會的時候，問法務部長鄭銘謙，檢察官可不可以用恐嚇的方式偵訊？鄭問什麼是恐嚇，因此就放一段示範帶給鄭聽，讓鄭比較好回答這是不是恐嚇，「當然部長不敢回答，惱羞成怒」。

黃國昌說，他放的示範帶跟張啓楷委員說他有沒有聽過真正原始的帶子，是兩個完全不同層次的問題，這應該是非常基本的邏輯，相信各位媒體朋友應該好判斷。

至於北檢以他字案偵辦，黃國昌說，其實民進黨發動攻擊，高層下令、所有媒體配合著民進黨起舞、北檢火速分案調查，黨檢媒三位一體重出江湖，非常的熟悉，「我老實講，我完全沒有在怕的」。

黃國昌直言，民進黨把檢調當工具，北檢也樂於當鷹犬，踐踏台灣的法治，「但我也不是第一天被人家濫刑提起告訴，完全沒有在怕，我等著看台北地檢署要怎麼繼續秀下限，來偵辦這案子」。

更重要的是，黃國昌提醒，請所有台灣公民不要被移轉問題焦點，檢察官偵訊的時候可以嗆受訊問人「如果覺得這樣可以呼攏過去的話我們就來試試看」，請問法務部長，要試什麼？北檢檢察長要試什麼？現在是檢察官在問案還是黑道在恐嚇？這絕對攸關的是每一個台灣人民司法人權的事情。

黃國昌說，相信十幾年前的民進黨就如同當初的羅秉成大律師一樣，都記得這件事，只不過掌握權力的民進黨墮落腐化的速度之快，所有的台灣人民都看在眼裡。

媒體追問，副總召張啓楷說「我們先播了朱亞虎的部分」？黃國昌未多談，「那你要去問張啓楷委員，怎麼會拿來問我？張啓楷委員部分要問他」。

至於之前有說放棄言論免責權，態度有改？黃國昌說，「沒有，我向來問政什麼時候用言論免責權當保護傘？太不了解我」。他說，台北地檢署要當民進黨的鷹犬打手，放馬過來，我黃國昌沒有在怕的，我如果會怕，我會站到第一線對抗邪惡的黨檢媒三位一體嗎？