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偵訊音檔事件連環爆破藍白　張啓楷反嗆綠營：中計了！蠢到爆

▲▼立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

「朱亞虎案」音檔事件爭議延燒，民眾黨團副總召張啓楷稱把柯文哲案偵訊音檔「聽了好幾遍」，引發外界質疑來源是否正當，酸他是「一級爆破士」。對此，張啓楷20日指出，檢方辦案過程涉及不正訊問，法院庭上的光碟內容清清楚楚，媒體跟電視都報過好幾次，親綠媒體現在卻刻意忽略，「吳思瑤跟民進黨的這些側翼，還沒注意到你們中計了嗎？你們都蠢到爆」。

民眾黨團總召黃國昌日前在質詢時拿出朱亞虎偵訊音檔掀起關注，他強調是AI生成的「示範帶」。但張啓楷近日卻爆料，將柯文哲案檢察官訊問光碟仔仔細細聽了好幾次，「今天我們先播放了朱亞虎的部分，大家可以聽得出來，檢察官訊問的時候，非常鴨霸、高高在上，甚至很囂張」、「民眾黨這段時間會將錄音檔陸續公布」。另外，他還提到媽媽嘴老闆呂炳宏被誤會是殺人兇手，怒嗆「出問題的檢察你都要處理啦」，殊不知當年媽媽嘴案檢察官就是藍委吳宗憲。

「吳思瑤跟民進黨的這些側翼，還沒注意到你們中計了嗎？你們都蠢到爆！」張啓楷說，民進黨找了一個最不利的，而且以前是被法務部遮蓋的、掩蓋的一個議題。這裡面的核心是什麼？第一，依法，檢察官在訊問的時候要有錄音跟錄影，這個是隨時應該要公開的。更重要的，就是因為這個過程裡面發現了太多「不正訊問」，民進黨之前那些綠色媒體都不報這個東西，很好啊，現在踢爆了。

張啓楷表示，他跟黃國昌跟、民眾黨提醒這個議題，現在全台灣包括民進黨都知道，原來柯文哲這個案子裡面有很多不正訊問，民進黨、吳思瑤還有這些側翼請繼續進來，繼續談這個議題，讓這次案子裡面的「不正訊問」、讓這個真相大家都聽得到。

張啓楷提到，過去大概2個多月，北檢傳了六大證人，然後這段時間裡面很多攻防就在談光碟。光碟裡面的內容，各個電視台都有派人去，現在回過頭去看，各個電視台都有報導很多光碟內容。都是那時候的攻防，只有某些電視台不報就是民進黨跟親綠的媒體，現在他們竟然說「這些內容從哪邊來？」去看看其他有報的電視台就知道了。

張啓楷強調，黃國昌一開始就清清楚楚講，他在質詢的時候說的是「示範帶」。張說，昨天解釋得很清楚，他聽的光碟的內容，「就是這2、3個月，我們每次去聽庭的時候，你們電視台都派記者去。現在親綠媒體應該也有派人去。你們這邊都聽到很多光碟的內容。我們把光碟的內容，我重複又聽了好幾次」，昨天都已經講清楚，現在最重要的是什麼？核心的問題就是民進黨跟親綠的媒體你們不曉得光碟的內容已經都公開了嗎？是你們在騙民進黨的支持者嗎？

張啓楷說，這2、3個月只要去聽庭就知道，那個光碟的內容，老實講都已經很多人知道了。他舉例，邵琇珮的辯護律師，還有北檢自己的檢察官自己都來問，裡面不就是有北檢檢察官，幾乎是用流氓跟流氓的語氣，恐嚇邵秀珮「你還以為你接受那個廉政署那套就可以糊弄我們嗎？你給我試試看」，大家回想一下，大家在電視台有被看過好幾次這個報導？這個在庭上也已經攻防公開呈現過十幾次以上了。

「那現在是怎樣？民進黨立委不知道？民進黨的電視台不知道嗎？」張啟楷說，三立民視自己掩蓋，把法務部變成「遮羞布」，電視台自己不播現在落後進度，這個東西老早就公開了，「我之前就講了，昨天也講得很清楚，我是因為大家都公開了，我聽了好幾次了，我們現在要把這些真相內容提出來，民進黨真的中計了！」

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