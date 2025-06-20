林宜瑾要修「黃國昌條款」　黃提醒：貪污案怎石沉大海了？

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前質詢時播放疑似檢方辦案的「示範帶」，遭綠營質疑是「腳尾飯2.0」。民進黨立委林宜瑾今（20日）表示，已草擬《立法委員行為法》第七條修正案，將電腦合成的問政行為列入立委禁止項目。對此，黃國昌反酸林，「貪污治罪條例的案子為什麼台南地檢署偵辦後放到現在，石沉大海？顏色對了怎麼樣都沒關係？」

針對近期的「偵訊示範帶」風波，民進黨立委林宜瑾要修黃國昌條款，草擬《立法委員行為法》第七條修正案，把「以電腦合成或其他科技方式製作他人不實影像、聲音或電子紀錄之方式問政」列入立委禁止行為。

對此，黃國昌說，林宜瑾要提這案子是她的自由，不過法條構成要件有個關鍵，「他人不實」，所以林宜瑾委員恐怕他再回去把法學ABC溫習一下。

另外，黃國昌也指出，林宜瑾委員講這事情他非常驚訝，「我要問問看林宜瑾委員，貪污治罪條例的案子為什麼台南地檢署偵辦後放到現在，石沉大海？」

黃國昌質疑，是顏色對了怎麼樣都沒關係？還是台南地檢署刻意縱放，讓整個案子躺著？還是林宜瑾已經認罪，偷偷做緩起訴處分？還是偷偷簽結？這恐怕才是林宜瑾要跟社會說清楚的。