黃國昌放「偵訊示範帶」害慘柯文哲？　律師：衝擊被告審判防禦權

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前在立法院質詢時，播放一段疑似為京華城被告朱亞虎受檢察官偵訊的音檔，此舉遭法務部長鄭銘謙提醒，恐有違反《個資法》之疑慮，黃國昌隨即說明，僅是「示範帶」。對此，律師黃帝穎今（20日）表示，倘若是真實偵訊音檔，柯文哲的辯護人將涉嫌洩漏閱卷錄音，違反律師倫理，遭到懲戒將衝擊在押被告柯文哲在審判中的防禦權。

黃國昌日前在立法院以「惡檢」為題，質詢鄭銘謙如何定義「不正訊問」，不料，卻因當天在質詢中，播放的音檔，引來後續的風波。黃帝穎提及，黃國昌在立法院拿可疑變造的偵訊錄音檔質詢，黃國昌事後雖表示，「示範帶」是自己製作的，但迄今未向社會明確交代音訊來源。

黃帝穎進一步指出，民眾黨立委張啓楷受訪時卻爆料，民眾黨最近把整個柯文哲案，檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次，「今天我們先播放了朱亞虎的部分」，黃帝穎直言，這段話表明張啓楷打臉黃國昌的示範帶辯詞

黃帝穎表示，黃國昌的行為，有操弄偵訊錄音干預審判的嫌疑，對在押被告柯文哲恐有不利影響，首先，倘若是真實偵訊音檔，柯文哲的辯護人將涉嫌洩漏閱卷錄音，違反律師倫理，遭到懲戒將衝擊在押被告柯文哲在審判中的防禦權。

此外，黃帝穎強調，黃國昌身為立委濫權拿可疑造假偵訊錄音操作輿論公審，明顯「政治干預司法審判」，法官都看在眼裡，這對在押被告柯文哲當然也是負面影響之一。

黃帝穎認為，黃國昌、張啓楷害慘柯文哲，張啓楷等於證實多位非訴訟當事人已取得審判中閱卷錄音，柯文哲的辯護人涉嫌洩漏卷內錄音給無關本案訴訟之人，必然衝擊在押被告柯文哲防禦權。