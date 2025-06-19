在野反1500億國土韌性特別預算　綠：藍白不是口口聲聲挺海巡？

▲民進黨「藍白別再擋，1500億要通過 國安海巡更有力！」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院日前提出4100億特別預算，其中包含1500億強化國土安全韌性，而國民黨、民眾黨仍表達反對，並提案改為普發現金。對此，民進黨今（19）日召開記者會表示，面對當前國土挑戰，政府有必要投入更大的資源支持國軍及海巡守護國土，但強化國土安全韌性的1500億特別預算卻遭到立院藍白立委杯葛，藍白立委之前不是口口聲聲說要挺海巡？為何當海巡真的提出需求，政府編列預算時，藍白立委卻又刪預算？呼籲藍白切勿一意孤行。

民進黨發言人吳崢召開「藍白別再擋，1500億要通過 國安海巡更有力！」記者會，並邀請淡江大學整戰中心執行長蘇紫雲與會。

吳崢表示，下周立法院即將審議行政院所提強化國土安全韌性1500億特別條例方案，很遺憾，至今藍白立委對此議題皆表達反對立場，企圖改以普發現金刪除此項強化國土韌性的1500億預算，普發現金及強化國土韌性預算性質截然不同，即使採取普發現金至每位國民手中，也無法立即轉化為保護台灣周邊海域安全的工具，一旦國家遭遇戰時或緊急狀態，更無法守護國家及人民的財產安全。

吳崢說，在國防上，當前台灣周邊海域面臨的壓力、挑釁及滲透強度不斷提升，包含近期中國遼寧號及山東號航母戰鬥群，從第一島鏈挺進至第二島鏈周邊，甚至接近關島海域，企圖展現遠洋投射能力，進而強化中國區域霸權及區域拒止目標，引起國際警戒及關注。

吳崢指出，在海巡上，不斷遭受中國海警挑釁以及灰色地帶戰術襲擾，端午節前夕，我國海巡遭到中國海警在東沙海域刻意關閉AIS挑釁；中國以權宜輪破壞台灣的海底電纜，壓力測試台灣通訊韌性；更以偷渡客搭乘橡皮艇闖入台灣，在不同的周邊地點登陸，可能含有探查情報目的，顯示我國海巡戍守國土的壓力。

吳崢強調，行政院編列強化國土韌性預算重點，其中，海巡署著重三大部分，包括無人載具，實施岸際無人監偵；紅外線熱顯像儀，用以補獲企圖登陸的偷渡客；增建海巡艦艇，強化巡防量能；國防部則聚焦在「軍民共同圖像系統監偵能力方案」，以有效統合跨部隊的雷達情資。

▲淡江大學整戰中心執行長蘇紫雲強調，海防不分黨派，強化防衛韌性是「必要」不是想要，海巡真的需要增加裝備。。（圖／民進黨提供）

蘇紫雲則指出，海防不分黨派，關乎整個台灣安全。而台灣位於地緣戰略關鍵位置，是蛋黃區中的蛋黃區，世界各國除了關心台灣民主自由，也關心共同安全。依照聯合國貿易發展數統計，台海周邊海運佔全世界51％，航空上，台灣周邊一年有140萬架各國民航經通行，台灣是世界重要的海空交通線；而海底電纜更是重要的數位生命線，台海也是糧食安全非常重要的一環。

蘇紫雲指出，因此強化防衛韌性是「必要」不是想要，強化海防不是兵力競賽，是滿足基本防衛需求，讓海巡弟兄有足夠裝備應對，保護海上運輸線、海上能源供應、水下設施、漁業資源乃至於主權。

蘇紫雲指出，海巡真的需要增加裝備。水面艦是第一部，除了海巡岸巡兵力外，包括引進熱影像系統、 S/X頻雷達，讓海巡、岸巡偵測上，降低被小型船艦穿透的機會，也提供更好的識別依據，讓海巡更容易採取相關因應反制行動。此外，中國、日、韓、菲律賓皆有海警航空隊，只有台灣尚無。因此，未來可考慮讓海巡擁有海洋巡邏機，藉此讓海巡看到更廣泛的水面，避免死角，讓海防更堅韌。

蘇紫雲強調，足夠的海防更能讓台灣變成更可靠的盟友。參照數據，日本90%原油、76%天然氣經過台海周邊，韓國也有60%能源經過台海。因此，提升海防，提高台灣防衛韌性，也是對民主友盟國家提供共同安全，更能讓國際合作加成。