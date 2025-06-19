受訪認播偵訊朱亞虎音檔？　張啓楷嗆：模糊焦點、不敢正視不正訊問

▲民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前質詢時播放疑似檢方辦案的「示範帶」，遭綠營質疑是「腳尾飯2.0」，他則嗆部分媒體變造他的PPT抹黑；黨團副總召張啓楷受訪自爆，聽過柯文哲案訊問光碟，揚言將陸續公布錄音，引來外界質疑。對此，張啓楷今（19日）發聲明反擊，民進黨企圖模糊焦點，不敢正視不正訊問。

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌日前在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，播出一段由AI合成的檢察官辦案錄音，儘管強調是示範用途，但仍引發各界討論。面對綠營質疑是「腳尾飯2.0」，黃反嗆親綠媒體變造他的PPT企圖抹黑他。

沒想到，黨團副總召張啓楷受訪時，卻爆料「檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」、「先播放了朱亞虎的部分」、「會將錄音檔陸續公布」等，引來政治工作者周軒發文表示質疑，「光碟是哪裡來的？所以黃國昌在那邊扯什麼示範帶，現在看起來好像不是這麼一回事嗎？」

對此，張啓楷表示，從京華城案審理至今，多位證人疑似被不正詢問，導致筆錄與偵訊光碟有巨大落差出入，因此多位被告辯護人也分別申請勘驗光碟，以釐清真相，並已獲得法官許可。

張啓楷提到，當黃國昌委員詢問法務部長鄭銘謙，檢察官是否有「不正訊問」之情事時，法務部長鄭銘謙卻顧左右而言他，連檢察官基本守則等原則性問題都無法回答，「民進黨為了護航毫無擔當的部長和被人民質疑不公正的司法，更透過影片剪輯、訕笑的方式，企圖斷章取義，模糊焦點」。

張啓楷說，民進黨和法務部再怎麼企圖蓋上「法務布」，也無法阻止勘驗光碟、還原真相。感謝綠營側翼幫忙把檢察官不正訊問這一個不應該發生在民主台灣的現象繼續宣揚出去。

張啓楷表示，這些綠營側翼不會想到，現在最不想讓這件事情鬧得更大的，絕對是北檢的檢察官。沒想到2025的台灣，檢調體系仍然如此對待當事人，這是我們所需要的司法嗎？