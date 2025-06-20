黃國昌公開「偵訊示範音檔」　北檢接獲檢舉...分他字案調查

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌16日在立法院司法法制委員會中，為了質詢檢察官問案態度，公開播放1段疑似柯文哲涉貪案檢察官訊問對話，雖然黃國昌事後稱只是「示範帶」，但因內容明示偵訊被告身分、問案內容，且疑遭剪接，疑是「腳尾飯事件」翻版。有民眾看不下去，檢舉黃國昌的行為涉嫌違法，台北地檢署分他字案進行調查。

▲立委黃國昌在質詢法務部長鄭銘謙時，播放疑似檢察官偵訊音檔，遭民眾檢舉涉嫌違法。（資料照／國會頻道）

對於黃國昌播放疑似變造過的檢察官偵訊音檔，法務部曾發新聞稿質疑，黃國昌播放的錄音未交代來源與製作方式，無法排除經剪輯或以人工智慧技術合成之可能。法務部也強調，訴訟中取得的偵訊影音資料，應限於訴訟準備與防禦使用。若律師將資料作其他用途，恐違反《個人資料保護法》，甚至觸犯《國民法官法》第60條，若涉及偽造或變造，更可能構成刑事責任。法務部將研議修法。

中華民國法官協會也發布聲明，民眾黨立委黃國昌播放所謂「京華城案偵訊音檔」，有藉國會質詢干擾審判中個案之虞，坐實各界對法庭直播的疑慮並非空穴來風，更非抗拒改革；將來「法庭影音」無法保證內容完整、來源合法可信，可能是別有用心的人藉由AI科技竄改、仿製，以偏頗剪輯、惡意拼湊，再搭配聳動標題內文等手法「創作」出來的「作品」，並非將法庭活動公開、透明，而是扭曲法庭活動。

台北市議員苗博雅形容黃國昌播放音檔，如同「腳尾飯事件」，民進黨立委王義川則在立法院公開表示，這就是「妨害司法公正」，當場向法務部長鄭銘謙告發黃國昌行使偽造文書罪，請鄭銘謙轉相關檢察署偵辦。據了解，王義川告發案件仍在行政函轉程序，但北檢已先收到民眾檢舉，因此分案展開調查。