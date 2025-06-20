腳尾飯事件2.0？黃國昌「示範帶」遭白委打臉　綠黨團提送紀律委員會

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委黃國昌16日在立法院司法法制委員會中為了質詢檢察官問案態度，聲稱要播放偵訊音檔，公開播放1段疑似柯文哲涉貪案檢察官訊問對話，事後則改稱「示範帶」，但包含中天等媒體及民眾黨社群民眾之聲，都以朱亞虎偵訊錄音為題報導，白委張啓楷受訪也稱這是朱亞虎偵訊音檔，被質疑是「腳尾飯事件」翻版。民進黨立院黨團今（20）日提案將黃國昌送紀律委員會，但院會議程表決時，就遭藍白聯手擋下。

對於黃國昌、張啓楷說法矛盾，吳思瑤表示，黃國昌利用立委言論免責權，在質詢當中透過造假或真假未明資訊，用政治力干預司法個案，作法已經嚴重違反妨害司法公正，黃國昌作為不僅違法、知法犯法，涉及個人資料保護法、偽造文書等罪刑，嚴重破壞國會形象，如果是腳尾飯式的造假問政，違反立委應具備的問政誠信。

吳思瑤指出，民進黨團正式提案將知法玩法、違反從政誠信、嚴重損及國會形象的黃國昌移送紀律委員會。到底黃國昌使用所謂自製示範帶，或是來路不明偵查光碟？目前真假難辨，而張啓楷吃了誠實豆沙包戳破黃國昌謊言，提到民眾黨聽了很多次偵查光碟，會一一公布、朱亞虎只是第一階段。

吳思瑤表示，張啓楷戳破黃國昌謊言，民眾黨內各說各話成為羅生門，不管黃國昌還是張啓楷，當中就是有一人說謊，到底是誰，民眾黨向社會應該說明清楚，偵查光碟從何而來？都不是案件當事者卻能拿到偵查光碟，不管是拿來自製、AI生成，都已經違反相關法令，立委當然不能違法。

吳思瑤質疑，為何黃國昌要用造假資訊惡整官員？企圖影響司法偵辦，用造假影片呈現有所謂惡檢脅迫問案，但事實證明，沒有惡檢只有惡劣立委，用造假方式妨礙司法公正，為何黃國昌使用這一段自製示範帶？因為朱亞虎是柯文哲案最重要證人，打擊朱亞虎或攻擊朱亞虎證詞是基於不正詢問，黃國昌就是要打朱亞虎就柯文哲，這不是妨礙司法公正什麼才是？

民進黨團提案指出，黃國昌於質詢中就該錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。無論該錄音檔案為真實偵訊錄音的節錄內容或是所謂的示範帶，執此於國會殿堂公開質疑檢察官有不正訊問情形，恐造成外界錯誤聯想與矚目個案相關，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

民進黨團指出，倘若以偽造或變造的方式製作疑似檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，也可能構成「行使偽造、變造文書」等罪責。

民進黨團表示，立委利用言論免責權，企圖藉國會質詢以政治力量干擾及影響審判中個案，已為社會所不容，甚且播放虛構的「示範帶」散布錯假及虛偽不實資訊，為民眾做了最壞的示範。

民進黨團指出，黃國昌的惡意行為除涉及違反刑法及個人資料保護法外，也有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，應予以嚴厲譴責，建請院會將黃國昌移送紀律委員會，請紀律委員會予以從重處分。