爆監察院判「英系立委父子」違法　徐巧芯：但回函竟是密件無法公開

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（20日）擬處理修憲委員會，國民黨立委徐巧芯認為，監察院應該要重新開始，廢除監察院只是其中的一步。並爆料，這些由總統提名的監察委員尸位素餐，昨天她收到監察院回函，一名前立委跟一名現任的立委被她檢舉違反利益迴避衝突，已被裁罰，但因回函是密件，她只能提示是「最近非常當紅事件的一對父子」，不要因為他們是民進黨英系大家族就有這樣權力。

針對近日在野談到廢監察院一事，徐巧芯受訪說，她覺得監察院應該重新開始、重新開機，當初國父孫中山設監察院時，是間接民主代議制度，但現在監委是由總統提名，立法院只有同意權，所以跟過去間接選舉來說，離民意非常遠；另外加上監察院長陳菊生病，「我還是祝她身體健康」，可是超過半年沒來監院上班，五院之首缺席半年，對民眾來說不可思議。

徐巧芯表示，由總統提名的監委基本上尸位素餐，「我在這裡爆一個料」，昨天她收到監院來文，一名前立委跟現任立委，當初被她檢舉違反《公職人員利益衝突迴避法》時，經過好久，終於收到監院回函，其中一位有立委現任身分的人，當初公司已經因為違法該法被裁罰，可是監院上面給她的叫做密件，所以她無法把監察院回文給大家看。

徐巧芯也說，她覺得監院非常奇怪，今天她作為一個立委，也向監院公開申請調查有關人士有《公職人員利益衝突迴避法》，經調查確認有問題，卻給她的是密件。



徐巧芯不滿說，「所以是怎麼樣？」調查完後民進黨出問題，就變密件，今天如果是藍營就普通件嗎？這是監院的公平、公正嗎？幾乎等於辦藍不辦綠；監院已經違背初衷，應該重新開始，而廢除監院只是其中一步，她還是希望孫中山五權憲法應該恢復功能。