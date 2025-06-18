　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆鄭正鈐「債臺高築成滲透對象」　新竹罷團正式告發5罪

記者劉昌松／台北報導

新竹雙霸發言人林志潔指控立委鄭正鈐因財務狀況糟糕，把民代工作當成週轉掙錢的工具，成為中共滲透的破口，長期接受中資，並把政府檔案傳輸給對岸，事態嚴重，林志潔18日在罷免案領銜人戴振博、律師陳又新陪同下，先後到台北地檢署、高檢署遞狀告發鄭正鈐涉嫌違反《政治獻金法》、《國安法》等5罪。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林志潔(中)與罷免案領銜人戴振博(右、律師陳又新(左)到北檢告發鄭正鈐接受中資受賄等罪。（圖／記者劉昌松攝）

針對接受中資的指控，鄭正鈐17日晚間回應表示，從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告。

林志潔18日在北檢前受訪表示，鄭正鈐始終不回應動員外籍工反罷免、包庇養生館與非法討債，到A立法院公務車油資等事件，這幾天因吹哨者揭發鄭正鈐收受中資的事態嚴重，不得不出來告發。

林志潔表示，過去在新竹地區服務選民時，有民眾拿著跳票支票說找不到鄭正鈐，兩百萬無法兌現，可見鄭的財務狀況非常糟糕。林志潔認為，一個債台高築，債務累累，有上百個官司的立法委員，可以想像他把政府名位跟民意代表職務，作為周轉掙錢的工具也不足為奇，中共一定會利用這樣的破口對政治人物進行滲透，呼籲把舔共賣台立委下架。

律師陳又新分析，鄭正鈐如果收受中國國台辦政治獻金，可能違反《政治獻金法》，另外，將利用立委職權取得的檔案提供國台辦，涉嫌《國安法》、《反滲透法》，接受人民陳情請託時要求廠商供養助理，可能涉及《貪污治罪條例》受賄罪，低薪高報偽造文件收取助理費，成立《刑法》侵占公益款，因法條管轄不同，因此分別向北檢與高檢遞狀告發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「總統是我乾爹」政二代吸金破億　台南落網了
快訊／鄭中基離婚了！　14年情斷
印度小哥盜粉專　丹丹漢堡發聲不忍了
「戰鬥藍」反罷免621大造勢！　館長陳之漢將出席
大谷翔平遭砸觸身球！　教頭動怒抗議遭驅逐
家寧0偽裝現身了！看展全被拍　IG掉粉數超驚人
伊朗首都爆逃難潮！空拍畫面曝光
「旺沛大數位」洗錢60億遭查封！負責人爽開瑪莎拉蒂
快訊／遭控性騷女星！　前300壯士營運長蔣政發聲：不實指控

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警：依恐嚇、傷害送辦

快訊／高雄工安意外！吊環斷裂鋼瓶架空中墜落　工人砸爆頭命危

「政二代」炫富吸金破億…小港機場出境失敗！昨夜安平區落網

藏身彩虹菸等偽裝無害　「喵喵」成新興毒品檢出率、致死率之冠

印度小哥盜粉專活躍經營！粉絲飆破2.1萬　丹丹漢堡不忍了報警

每月30萬包養？她遭騙色2次還倒賠2萬元　惡男結局慘了

土法煉鋼OUT！科技打詐成主流　法務部攜17位國內外專家出招

爆鄭正鈐「債臺高築成滲透對象」　新竹罷團正式告發5罪

激戰女同學奪初夜！超渣男大生：患睡眠性交症　挨告性侵下場曝

台中賓士男超囂張！蛇行逼車「還亮開山刀」　一路咆哮畫面曝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警：依恐嚇、傷害送辦

快訊／高雄工安意外！吊環斷裂鋼瓶架空中墜落　工人砸爆頭命危

「政二代」炫富吸金破億…小港機場出境失敗！昨夜安平區落網

藏身彩虹菸等偽裝無害　「喵喵」成新興毒品檢出率、致死率之冠

印度小哥盜粉專活躍經營！粉絲飆破2.1萬　丹丹漢堡不忍了報警

每月30萬包養？她遭騙色2次還倒賠2萬元　惡男結局慘了

土法煉鋼OUT！科技打詐成主流　法務部攜17位國內外專家出招

爆鄭正鈐「債臺高築成滲透對象」　新竹罷團正式告發5罪

激戰女同學奪初夜！超渣男大生：患睡眠性交症　挨告性侵下場曝

台中賓士男超囂張！蛇行逼車「還亮開山刀」　一路咆哮畫面曝

川普難脫身！「3原因」恐被迫介入以伊衝突　成任內最大考驗

桃園某派出所長兒遭控打女友、賣大麻　警：依恐嚇、傷害送辦

徵水電去美國台積電「全程線上面試」　一查揭穿了：是詐騙！

藍白拒出席賴清德國安簡報　綠：遺憾看到朱立倫受黃國昌影響

母女雪隧下車互毆　醫揭4關鍵影響情緒：行駛長隧道易引發不適

20年寶可夢收藏沒了...玩家Switch 2存檔遺失　網提一轉移建議

租金補貼要地方部分自籌　蔣萬安批中央：話都你在講、刀都你在砍

JPP-KY股東會通過配發股利1.5元　看好AI伺服器與航太業務需求雙成長

「這數字」決定以伊衝突結果！　CNN曝2大影響關鍵

一波三折！《波斯王子時之沙》重製版仍在開發　網憂：恐生變數

【猴大膽！】台中潑猴跳上桌搶陽春麵吃...還配滷味　當自己家畫面曝

社會熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

北市女當街遭強拉　帥氣男星出手救人

約砲偷拔套變性侵　男同志被判3年10月

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」：會死在獄中

快訊／台南麻豆嚴重車禍！母女倒地雙亡

快訊／上班快改道！　國1事故回堵10公里

人妻被嫌胸部小　租屋偷吃鹹濕對話被抓包

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

新北警涉縱放通緝犯　嚇到心肌梗塞仍遭收押

高雄電信大樓全套店被抄　長腿女被逮畫面曝

誰下令造假？國民黨2黨：我們決定

更多熱門

相關新聞

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

總統賴清德近日邀請在野黨領袖於本週三（18）進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。事實上，總統府今天上午，已經提前進行場佈，在總統府三樓大禮堂，擺出橢圓形會議桌，還有200吋的簡報大螢幕，不過雖然場佈完成，但藍白表達不出席後，府方的場子也白搭了。

曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

民眾黨拒出席國安簡報　綠委遺憾：凸顯黃國昌氣弱心虛

民眾黨拒出席國安簡報　綠委遺憾：凸顯黃國昌氣弱心虛

即／黃呂錦茹關押近2月！　下午4點召開接押庭

即／黃呂錦茹關押近2月！　下午4點召開接押庭

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

關鍵字：

鄭正鈐林志潔罷免新竹立委國安滲透

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

午後變天！　「下最大」地區曝

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

印尼火山大規模噴發！日氣象廳憂引發海嘯

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面