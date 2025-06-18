爆鄭正鈐「債臺高築成滲透對象」　新竹罷團正式告發5罪

記者劉昌松／台北報導

新竹雙霸發言人林志潔指控立委鄭正鈐因財務狀況糟糕，把民代工作當成週轉掙錢的工具，成為中共滲透的破口，長期接受中資，並把政府檔案傳輸給對岸，事態嚴重，林志潔18日在罷免案領銜人戴振博、律師陳又新陪同下，先後到台北地檢署、高檢署遞狀告發鄭正鈐涉嫌違反《政治獻金法》、《國安法》等5罪。

▲林志潔(中)與罷免案領銜人戴振博(右、律師陳又新(左)到北檢告發鄭正鈐接受中資受賄等罪。（圖／記者劉昌松攝）

針對接受中資的指控，鄭正鈐17日晚間回應表示，從政期間從未接受中國任何資助，亦未交付任何影響國安的機密資料與國台辦，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招。不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告。

林志潔18日在北檢前受訪表示，鄭正鈐始終不回應動員外籍工反罷免、包庇養生館與非法討債，到A立法院公務車油資等事件，這幾天因吹哨者揭發鄭正鈐收受中資的事態嚴重，不得不出來告發。

林志潔表示，過去在新竹地區服務選民時，有民眾拿著跳票支票說找不到鄭正鈐，兩百萬無法兌現，可見鄭的財務狀況非常糟糕。林志潔認為，一個債台高築，債務累累，有上百個官司的立法委員，可以想像他把政府名位跟民意代表職務，作為周轉掙錢的工具也不足為奇，中共一定會利用這樣的破口對政治人物進行滲透，呼籲把舔共賣台立委下架。

律師陳又新分析，鄭正鈐如果收受中國國台辦政治獻金，可能違反《政治獻金法》，另外，將利用立委職權取得的檔案提供國台辦，涉嫌《國安法》、《反滲透法》，接受人民陳情請託時要求廠商供養助理，可能涉及《貪污治罪條例》受賄罪，低薪高報偽造文件收取助理費，成立《刑法》侵占公益款，因法條管轄不同，因此分別向北檢與高檢遞狀告發。