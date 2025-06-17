　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多位監委「公務車私用」爭議　監院紀律委員會調查中

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院監察委員日前遭狗仔隊跟監踢爆「公務車私用」情事，引發議論，監察院副院長李鴻鈞6月2日舉行記者會宣布，全數移送紀律委員會調查。監察院今（17）日發布新聞稿表示，關於外界關切本院公務車使用案，本院監察委員紀律委員會獲悉李鴻鈞副院長於114年6月2日召開記者會對外說明內容後，已立即啟動既有法定程序進行處理。

監察委員紀律委員會召集人王幼玲表示，本案人民書狀經簽辦程序於114年6月6日送達該委員會後，已於第一時間立即蒐整相關議案資料、本院修憲前後公務車使用演變與法令規範、相關法律見解，已規劃於本年7月份召開本案第1次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時續行相關審議程序。

其次，外界關心的「案件調查範圍」，王幼玲指出，按「監察院辦理調查案件注意事項」第14點第2項明定「調查報告應明確敘明調查範圍」，又依照憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員依據法律獨立行使職權。因此「案件調查範圍」自屬監察委員獨立行使職權事項。

此外，王幼玲提到，監察委員紀律委員會係依據本院各委員會組織法第2條第3項及監察委員紀律委員會設置辦法第1條規定，所設置之特種委員會，由7位委員組成，會議採合議制，應有委員三分之二以上之出席，始得開會，並經出席委員二分之一以上之同意，始得決議，其運作嚴謹，力求勿枉勿縱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃呂錦茹崩潰痛哭　開不了口認罪：我會死在獄中
快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷
兄弟抗議後勁釘鞋！洪總不滿、艾速特一舉動聲援　魔鷹開轟反擊
女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑
高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光
牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反擊：高中生都知道不對

潘孟安致電藍白通聯紀錄曝光！　國民黨3度回電總統府

檢舉館長帶超額免稅菸酒入境！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

3點反擊黃國昌　苗博雅：不用特級廚師都知道腳尾飯不該賣給活人

多位監委「公務車私用」爭議　監院紀律委員會調查中

曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

酸黃國昌「心機重」自己不去又怕朱立倫去　綠：像小學生下課結伴

南投選委會又出包！馬文君游顥傻傻分不清楚　議員批：挖坑給民眾

賴清德邀藍白國安簡報4案全列「極機密」　依法要保密20年

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反擊：高中生都知道不對

潘孟安致電藍白通聯紀錄曝光！　國民黨3度回電總統府

檢舉館長帶超額免稅菸酒入境！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

圖／總統府提前為國安簡報場佈　「200吋大螢幕」白搭了

3點反擊黃國昌　苗博雅：不用特級廚師都知道腳尾飯不該賣給活人

多位監委「公務車私用」爭議　監院紀律委員會調查中

曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

酸黃國昌「心機重」自己不去又怕朱立倫去　綠：像小學生下課結伴

南投選委會又出包！馬文君游顥傻傻分不清楚　議員批：挖坑給民眾

賴清德邀藍白國安簡報4案全列「極機密」　依法要保密20年

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

小旅行可延緩失智！馬偕攜手淡水古蹟博物館打造「社會處方箋」

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

以伊戰爭　以色列和美國決定「最終結局」

髮量少好顯老？營養師教你「改善掉髮」增加髮密度

鑀龍復健順利有望留下？味全龍不鬆懈持續尋找新洋投

憋了3個月終於說！阿滴花1年苦讀義文　檢定成績曝光「口說滿分」

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷　驚悚畫面曝

【台中黑戶爸找到了】他透露沒報戶口原因：不知道怎麼處理

政治熱門新聞

快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報

快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換乘

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨4點聲明：持續溝通

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

爆炒地皮　前立委嗆聲農業部長音檔曝光

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

總統府特別感謝藍營溝通國安簡報　「白營都沒回電用記者會回覆」

總統府問「柯文哲能閉門黃國昌不行？」　民眾黨酸搞錯重點

大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

更多熱門

相關新聞

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

廢監院違背黨宗旨？　羅智強：國父能接受李俊俋公務車接狗？

民眾黨立院黨團提案要修憲廢監察院，連署人數達到32位，已可成立修憲委員會。其中，有22位藍委參與連署，國民黨團首席副書記長羅智強今（17日）說，黨團開放國民黨委員參與有關監察院改革的連署；至於外界關注黨章部分，他強調，主張廢的是肥貓院不廢監察權，「現在的監察院，國父孫中山先生看到李俊俋用公務車專車接送愛犬，國父能接受嗎？」

支持民眾黨提案修憲「廢監察院」！　吳宗憲：該徹底走入歷史

支持民眾黨提案修憲「廢監察院」！　吳宗憲：該徹底走入歷史

田秋堇才怨下雨沒公務車不便　又被爆未下班就搭公務車到轉運站

田秋堇才怨下雨沒公務車不便　又被爆未下班就搭公務車到轉運站

用公務車跑反罷活動惹議　侯友宜反問：賴清德參加中常會用什麼車？

用公務車跑反罷活動惹議　侯友宜反問：賴清德參加中常會用什麼車？

陳菊曾說要當末代院長　黃國昌痛批監委：打算無恥賴著不走？

陳菊曾說要當末代院長　黃國昌痛批監委：打算無恥賴著不走？

關鍵字：

監察院公務車調查紀律委員會

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面