多位監委「公務車私用」爭議　監院紀律委員會調查中

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院監察委員日前遭狗仔隊跟監踢爆「公務車私用」情事，引發議論，監察院副院長李鴻鈞6月2日舉行記者會宣布，全數移送紀律委員會調查。監察院今（17）日發布新聞稿表示，關於外界關切本院公務車使用案，本院監察委員紀律委員會獲悉李鴻鈞副院長於114年6月2日召開記者會對外說明內容後，已立即啟動既有法定程序進行處理。

監察委員紀律委員會召集人王幼玲表示，本案人民書狀經簽辦程序於114年6月6日送達該委員會後，已於第一時間立即蒐整相關議案資料、本院修憲前後公務車使用演變與法令規範、相關法律見解，已規劃於本年7月份召開本案第1次會議，後續將依案情繁簡、相關事證，適時續行相關審議程序。

其次，外界關心的「案件調查範圍」，王幼玲指出，按「監察院辦理調查案件注意事項」第14點第2項明定「調查報告應明確敘明調查範圍」，又依照憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員依據法律獨立行使職權。因此「案件調查範圍」自屬監察委員獨立行使職權事項。

此外，王幼玲提到，監察委員紀律委員會係依據本院各委員會組織法第2條第3項及監察委員紀律委員會設置辦法第1條規定，所設置之特種委員會，由7位委員組成，會議採合議制，應有委員三分之二以上之出席，始得開會，並經出席委員二分之一以上之同意，始得決議，其運作嚴謹，力求勿枉勿縱。