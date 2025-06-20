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紐時：中國駭客對俄羅斯進行網路間諜活動

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

在俄烏戰爭期間，與中國政府相關的駭客團體被指持續侵入俄羅斯企業與政府機構，蒐集涉及軍事、政治及經濟的敏感情報。台灣資安業者及國際專家認為，中國透過這些行動，試圖學習俄羅斯的戰爭經驗，以提高面對可能衝突的準備。

《紐約時報》引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）流出的文件報導，指俄方認為中國是「敵人」。報導指出，自2022年5月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國駭客加速攻擊俄羅斯的網路系統，儘管兩國領導人蒲亭與習近平多次強調合作與友誼，但駭客行動未曾中斷。

台灣網路安全業者TeamT5揭露，中國的駭客組織曾仿製俄國主要工程公司的電郵，企圖蒐集核潛艦相關資訊。該組織被認為與中國官方有密切聯繫。TeamT5研究員張哲誠表示，中國可能希望透過這些行動蒐集俄軍在烏克蘭的作戰策略、防衛計畫及地緣政治相關情報。

根據資安專家調查，中國駭客團體「野馬貓熊」（Mustang Panda）在事件中高度活躍。Sophos情報威脅部門主任皮林指出，該組織的行動通常伴隨中國的一帶一路投資計畫，尤其集中在西非與東南亞等具有政治經濟利益的地區。皮林懷疑，野馬貓熊可能由中國國家安全部支援，針對政治與軍事情報展開攻擊。

外界目前尚不清楚俄羅斯遭入侵的具體成果，但《紐約時報》取得的文件顯示，俄情報官員高度關注相關事件。帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）資深研究員柯恩指出，俄烏戰爭徹底改變了中俄情報的優先順序，並認為中國正透過這場衝突，學習西方裝備及現代戰術以備未來可能的台海衝突。

專家分析，俄羅斯入侵烏克蘭後，中國駭客的偵蒐範圍已擴展至俄羅斯及歐盟的政府機構。TeamT5指出，這些行動顯示中國對俄羅斯網路系統的滲透能力及其在國際情報網中的影響力逐漸提升。

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