陸夫妻雙雙確診乳癌　醫揭6致病因子：不是巧合

▲一對夫妻雙雙罹患乳癌，與生活環境、作息等息息相關。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

中國江蘇省揚州市有一對夫妻，雙雙都罹患乳癌，但這並非單純的巧合，查看2人的家庭環境、生活方式和健康風險，發現存在極大的風險，成為共同發病的潛在因子。

據《紫牛新聞》報導，54歲孫女和丈夫李男共同經營餐廳，丈夫是主廚、她則在廚房幫忙，過去健康檢查曾查出有乳腺結節病史，但她並沒放在心上，也沒有定期複檢，直到2個月前自行檢查發現右側胸部有腫塊，雖然不痛不癢，卻認為情不對勁，馬上到醫院做進一步檢查，確診右乳腺浸潤性導管癌（三陰性乳腺癌），隨即動手術並進行化療。

在孫女治療期間，李男在醫院陪護，無意間發現自己左側胸部有溢血症狀，血液呈暗紅色，且沒有疼痛感。他原本也沒太在意，直到醫師查房時，他主動提起這些症狀，醫師考量夫妻2人共同經營餐廳，長期處於油煙環境中，強烈建議他盡快做完整的檢查，結果顯示為左乳導管原位癌（激素受體陽性），隨後也接受手術治療。

醫師解釋，其實男性也擁有乳腺組織，只是在體內多種激素的調控下，並不會發育成乳房，也因此乳癌的發病率遠低於女性，占所有乳癌病例的1%左右。而夫妻共同罹患乳癌的情況較罕見，可能與長時間的共同生活習慣密切相關，包括環境暴露、生活習慣以及心理壓力模式，都可能成為共同發病的潛在誘因。

▲夫妻倆長期在餐廳工作，成為發病的潛在因子之一。（示意圖／翻攝自pixabay）



1.職業暴露：丈夫作為廚師，長期暴露於高溫烹飪產生的油煙中，油煙含多環芳烴、雜環胺、丙烯醛等致癌物，具致癌性與遺傳毒性。妻子長期在後面幫忙，雖暴露強度低於丈夫，但累積暴露量可觀。研究表明，職業性暴露於中式高溫烹飪油煙是乳腺癌（含男女）的獨立風險因素，致癌物可通過吸入、皮膚接觸等途徑進入人體。

2.飲食習慣：餐館工作飲食不規律，食物高脂高熱量，易導致肥胖、代謝綜合徵（如高血壓、糖尿病）及多種癌症（含乳腺癌）。家中存放的自榨菜籽油若超過2年且保存不當，會產生有害物質。

3.生活作息：餐館工作時間長、不規律、常熬夜，導致睡眠剝奪和晝夜節律紊亂。長期睡眠不足和晝夜節律紊亂會影響免疫系統功能，導致內分泌激素水平異常，增加乳腺癌風險。

4.精神心理：女性患者長期獨自照顧高齡老人，情緒壓抑、易生氣，且管理家中所有事務。慢性壓力可導致免疫功能下降、炎症水平升高，促進癌症發展。

5.肥胖超重：丈夫有高血壓、糖尿病病史，屬代謝綜合症。肥胖（尤其腹部肥胖）是絕經後女性和男性乳腺癌的明確風險因素，脂肪組織產生的雌激素及胰島素抵抗、高胰島素血症均與乳腺癌風險增加相關。

6.健康意識：夫妻雙方可能忽視早期篩查，女性患者乳腺結節未定期復查，男性患者乳房發育未及時就診，延誤發現時機。

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