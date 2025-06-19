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台灣最貴遊樂園換成它！「票價1400元」直逼東京迪士尼...網轟搶錢

六福村。（圖／翻攝自臉書／六福村主題遊樂園）

▲六福村近期推出最新玩法。（圖／翻攝自臉書／六福村主題遊樂園）

圖文／CTWANT

即將進入暑假，一些家長會趁假期帶小朋友去遊樂園玩，而台灣最貴遊樂園從麗寶樂園換成新竹的六福村了！近日六福村公告最新票價，在陸上主題樂園一票玩漲至1400元，而水陸雙樂園則要價1800元。消息曝光網友怒轟「設備超級老舊，跟迪士尼不是同一個檔次，真的國旅窮人玩不起。」但有不少人也緩頰，迪士尼要出國才能玩，還有飛機票、住宿等花費，在國內有得玩很不錯了。

新竹知名的六福村主題遊樂園17日透過臉書公布「暑假全新玩法」，今年推出一款「699元輕遊票」，該方案可享受園區10項不同內容，包括欣賞表演、自由步行於猴園，還能免費搭乘猛獸巴士跟蒸氣火車，但不含遊樂設施，提醒遊客想要遊玩設施，可另行購買設施券，而每種設施有價格差異，玩法類似台北兒童新樂園，「玩幾項付多少錢」。

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六福村漲價引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書／六福村主題遊樂園）

▲六福村漲價引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書／六福村主題遊樂園）

而最新票價說明中，有民眾注意到主題遊樂園的一日暢遊票，成人票一人就要1400元，若還想玩水的話，水陸雙樂園票就要1800元。據悉，近年六福村票價已從999元漲至1199元，如今再漲至1400元，不禁讓許多打算去遊玩的網友詫異又傻眼。

貼文底下有不少人留言感嘆，「國旅窮人真的玩不起，只能去日本玩樂園」、「這票價我嚇到了」、「東京迪士尼也才1600，六福村1400會不會太扯」、「漲價沒問題，但是設施都不維護，超級老舊、員工臉那麼臭，大怒神永遠只開一台，這種價格很敢開」、「在旺季時每個設施都要等2小時，1400元我還不如去東京迪士尼」、「看來暑假要賺一波」；有部分網友則建議，「在Klook買票比較優惠」、「說不定這次漲價，會提供更好的服務體驗啦」。

據東京迪士尼官方網站資訊，1日暢遊票有分為全票、學生票和兒童票，全票價格約7900日圓至10900日圓（約新台幣1638元至2260元）。因此有不少網友看到六福村漲價的消息，才不禁質疑六福村把自己當迪士尼還是環球影城了。

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