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嘉美館邀請卡驚見「南市文化局長」！遭酸：才3行也錯？館方致歉了

嘉義市立美術館展覽開幕邀請卡出包，目前已修正。（圖／翻攝「嘉義市立美術館」臉書）

▲嘉義市立美術館展覽開幕邀請卡出包，內頁主辦單位嘉市文化局長謝育哲，卻誤植台南市文化局長，目前已修正。（圖／翻攝「嘉義市立美術館」臉書）

圖文／CTWANT

嘉義市立美術館近日發出的「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽開幕邀請卡，被網友發現內頁除出現嘉義市長黃敏惠、嘉義市立美術館館長陳佳琦，竟然還有「台南市文化局局長」謝育哲，不禁酸「才3行也能錯？」對此，館方也發文道歉。

據悉，7月5日的開幕邀請卡，上面的嘉義市市長、嘉義市文化局局長和嘉義市美術館館長雖然有錯誤，但英文職銜是對的。

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對此，嘉義市立美術館也在臉書發道歉啟事：

本館近日寄送之「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽開幕式邀請卡，因校對疏失，誤植本市文化局局長之職銜，致使部分貴賓於收到卡片時產生困惑與不便，本館深感抱歉，也誠摯感謝各界賢達不吝的指正與提醒。

針對此一疏失，本館已即刻重新寄發正確版本之電子邀請卡，並將於近日補寄更正後之紙本邀請卡。同時，本館已對內部作業流程進行深切檢討，並將以此為鑑，持續自我鞭策與精進，期能杜絕類似情事再度發生。

對於此次校對失誤所造成之困擾與不便，本館謹向所有收到錯誤邀請卡之貴賓致以最誠摯的歉意，並懇請各界繼續給予指教與包容，本館也將秉持謹慎踏實之態度，持續努力。

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