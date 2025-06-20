前男友偷用Netflix帳號　她改「劈腿者」用戶名：好好享受吧魯蛇

▲一名女子分享，她發現前男友偷用她的Netflix帳號後，立刻採取一系列報復措施。（示意圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

國外一名女子分享，她最近發現前男友與她分手後仍持續使用她的Netflix帳號，讓她對此決定採取一系列報復性操作，她不僅將對方創建的新用戶名改為「Cheater（劈腿的人）」，還將使用者設定為「兒童模式（Kids Mode）」，最終更改密碼並封鎖對方的聯絡方式。經歷曝光後，引發網友議論。

國外一名女子分享，她最近發現前男友與她分手後仍持續使用她的Netflix帳號，讓她對此決定採取一系列報復性操作，她不僅將對方創建的新用戶名改為「Cheater（劈腿的人）」，還將使用者設定為「兒童模式（Kids Mode）」，最終更改密碼並封鎖對方的聯絡方式。經歷曝光後，引發網友議論。

這名女子在網路論壇Reddit發文表示，自己與前男友分手的原因是對方劈腿，但前男友仍厚著臉皮使用她的Netflix帳號，甚至創建一個全新的使用者頁面（Profile Page），繼續觀看2人過去曾一起追的影集，還全由她買單。

不過，原PO發現前男友的舉動後，並未立刻取消對方的存取權，而是先將該個人頁面改名為「Cheater（劈腿的人）」，並設成兒童模式，導致登入後的頁面只顯示Peppa Pig（粉紅豬小妹）等相關無暴力內容，而她還盡可能最大化設定家長控制功能（Parental controls），就該帳戶的連頭像都被換成一隻表情憂傷的卡通猴子。

對此，原PO前男友發現帳戶異動後立刻傳訊問她，「妳認真的嗎？」她僅回覆「認真的」。她接著立即更改Netflix帳號密碼並封鎖對方的聯絡方式，並在事後隔空向對方喊話，「好好享受你的卡通吧，魯蛇（loser），我要安心去追《柏捷頓家族》（Bridgerton）了。」

貼文曝光後引起許多網友共鳴，不少人分享自己用串流服務（streaming services）平台報復前任的類似經驗。有網友表示，他封鎖前任對亞馬遜（Amazon）帳號的使用權，因為前任財務管理極差，「他超不爽，因為他正在追某些節目的關係」。另一人則表示，他經共同朋友得知前任住處被大雪封閉後，他才把Netflix帳號密碼換掉，目的是讓對方無片可看。

另外還有網友分享，「我和前任分手後，把他Spotify設定為低音質，禁止播放任何有髒話的歌，還創建一個名叫『我想念前任名字（I miss ex’s name）』的播放清單，裡面唯一的歌是莉莉艾倫（Lily Allen）的〈F**k You〉，但因為涉及髒話被封鎖根本播放不了。」還有網友笑稱「我的前任也是分手後還用我的Netflix，我就在《冰與火之歌》（Game of Thrones）最終回那天改密碼。」

延伸閱讀

▸ 酷澎高薪打工掀熱議！請假去5天賺23K 網：還送便當、手搖飲

▸ 鄭州男如廁血便「掉出13公分腸子」 醫追問病史傻了：蹲馬桶2小時

▸ 原始連結