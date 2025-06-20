　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前男友偷用Netflix帳號　她改「劈腿者」用戶名：好好享受吧魯蛇

前任偷用Netflix　她改「劈腿者」用戶名限看卡通：好好享受吧魯蛇

▲一名女子分享，她發現前男友偷用她的Netflix帳號後，立刻採取一系列報復措施。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名女子分享，她最近發現前男友與她分手後仍持續使用她的Netflix帳號，讓她對此決定採取一系列報復性操作，她不僅將對方創建的新用戶名改為「Cheater（劈腿的人）」，還將使用者設定為「兒童模式（Kids Mode）」，最終更改密碼並封鎖對方的聯絡方式。經歷曝光後，引發網友議論。

國外一名女子分享，她最近發現前男友與她分手後仍持續使用她的Netflix帳號，讓她對此決定採取一系列報復性操作，她不僅將對方創建的新用戶名改為「Cheater（劈腿的人）」，還將使用者設定為「兒童模式（Kids Mode）」，最終更改密碼並封鎖對方的聯絡方式。經歷曝光後，引發網友議論。

這名女子在網路論壇Reddit發文表示，自己與前男友分手的原因是對方劈腿，但前男友仍厚著臉皮使用她的Netflix帳號，甚至創建一個全新的使用者頁面（Profile Page），繼續觀看2人過去曾一起追的影集，還全由她買單。

不過，原PO發現前男友的舉動後，並未立刻取消對方的存取權，而是先將該個人頁面改名為「Cheater（劈腿的人）」，並設成兒童模式，導致登入後的頁面只顯示Peppa Pig（粉紅豬小妹）等相關無暴力內容，而她還盡可能最大化設定家長控制功能（Parental controls），就該帳戶的連頭像都被換成一隻表情憂傷的卡通猴子。

對此，原PO前男友發現帳戶異動後立刻傳訊問她，「妳認真的嗎？」她僅回覆「認真的」。她接著立即更改Netflix帳號密碼並封鎖對方的聯絡方式，並在事後隔空向對方喊話，「好好享受你的卡通吧，魯蛇（loser），我要安心去追《柏捷頓家族》（Bridgerton）了。」

貼文曝光後引起許多網友共鳴，不少人分享自己用串流服務（streaming services）平台報復前任的類似經驗。有網友表示，他封鎖前任對亞馬遜（Amazon）帳號的使用權，因為前任財務管理極差，「他超不爽，因為他正在追某些節目的關係」。另一人則表示，他經共同朋友得知前任住處被大雪封閉後，他才把Netflix帳號密碼換掉，目的是讓對方無片可看。

另外還有網友分享，「我和前任分手後，把他Spotify設定為低音質，禁止播放任何有髒話的歌，還創建一個名叫『我想念前任名字（I miss ex’s name）』的播放清單，裡面唯一的歌是莉莉艾倫（Lily Allen）的〈F**k You〉，但因為涉及髒話被封鎖根本播放不了。」還有網友笑稱「我的前任也是分手後還用我的Netflix，我就在《冰與火之歌》（Game of Thrones）最終回那天改密碼。」

延伸閱讀
酷澎高薪打工掀熱議！請假去5天賺23K　網：還送便當、手搖飲
鄭州男如廁血便「掉出13公分腸子」　醫追問病史傻了：蹲馬桶2小時
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賀瓏爆和Albee戀情！生日文藏蛛絲馬跡
台中警匪追逐！通緝犯車上有長短槍5把
北市連環撞！恐怖男吸「喪屍煙彈」一路刷卡
SpaceX火箭測試「突大爆炸」！發射台瞬間陷火海

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女子夢幻「粉紅沙灘」拍美照拒穿救生衣　慘遭浪捲走吐血亡

以色列滲透內幕曝！特工用「假手機」聚集目標　高官一次全滅

前男友偷用Netflix帳號　她改「劈腿者」用戶名：好好享受吧魯蛇

瘋傳「以色列F-35被擊落」影片！超假彈雨+空中閃炮火　觀看千萬次

恐怖人妻下藥毒翻丈夫　趁他斷氣前「割手臂肉餵狗」致失血而死

SpaceX火箭測試「突大爆炸」！發射台瞬間陷火海　影片曝光

習近平急通話普丁　暗示「大國」降溫以伊衝突！4主張要以色列停火

北海道東部「17年強震空白期」！　專家示警：6.5以上機率大增

最高領袖下令加強備戰！　伊朗革命衛隊指揮官「上任6天」突換人

快訊／日本奄美大島外海4.1地震

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

【核武暗示？】伊朗釋出17秒「摸核彈」畫面！

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

女子夢幻「粉紅沙灘」拍美照拒穿救生衣　慘遭浪捲走吐血亡

以色列滲透內幕曝！特工用「假手機」聚集目標　高官一次全滅

前男友偷用Netflix帳號　她改「劈腿者」用戶名：好好享受吧魯蛇

瘋傳「以色列F-35被擊落」影片！超假彈雨+空中閃炮火　觀看千萬次

恐怖人妻下藥毒翻丈夫　趁他斷氣前「割手臂肉餵狗」致失血而死

SpaceX火箭測試「突大爆炸」！發射台瞬間陷火海　影片曝光

習近平急通話普丁　暗示「大國」降溫以伊衝突！4主張要以色列停火

北海道東部「17年強震空白期」！　專家示警：6.5以上機率大增

最高領袖下令加強備戰！　伊朗革命衛隊指揮官「上任6天」突換人

快訊／日本奄美大島外海4.1地震

台南市勞工領袖大學進階班開訓！　三位卓越校友分享經驗傳承熱血啟發

女子夢幻「粉紅沙灘」拍美照拒穿救生衣　慘遭浪捲走吐血亡

營養師曝1顏色蔬菜是「寶藏食材」卻常被忽略　藏有3大營養價值

維他命C+鋅讓痘疤完全消失？皮膚科醫開嗆：我診所收掉改賣飲料算了

以色列滲透內幕曝！特工用「假手機」聚集目標　高官一次全滅

「饅頭媽」總店遭黑色賓士衝撞！嫌犯逃逸中

前男友偷用Netflix帳號　她改「劈腿者」用戶名：好好享受吧魯蛇

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」　影片萬人朝聖

陸夫妻雙雙確診乳癌　醫揭6致病因子：不是巧合

她被風吹關門「受困20樓廚房」43小時　拿番茄醬狂寫SOS撐到獲救

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

國際熱門新聞

瘋傳以色列F-35被擊落片！超假空中閃炮火

恐怖人妻下藥毒翻丈夫！趁他斷氣前「割下肉餵狗」　冷眼看他死血而死

習近平通話普丁　4主張要以色列快停火

SpaceX火箭測試突大爆炸　影片曝光

伊朗銀行被駭到數據都刪光！

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

以色列滲透內幕　特工用假手機讓高官全滅

川普參戰恐怖後果！　中東4萬美軍淪活靶

伊朗409公斤高濃縮鈾下落不明

加強備戰！　伊朗革命衛隊指揮官突換人

遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光

北海道東部17年「強震空白期」！專家示警

前任偷用Netflix　她改「劈腿者」用戶名

「以伊衝突」9大QA一次看懂！

更多熱門

相關新聞

夫妻雙雙確診乳癌　醫揭6致病因子

夫妻雙雙確診乳癌　醫揭6致病因子

中國江蘇省揚州市有一對夫妻，雙雙都罹患乳癌，但這並非單純的巧合，查看2人的家庭環境、生活方式和健康風險，發現存在極大的風險，成為共同發病的潛在因子。

《拜六禮拜》人生金句逼哭網友

《拜六禮拜》人生金句逼哭網友

台灣最貴遊樂園「票價1400元」！網傻眼：根本搶錢

台灣最貴遊樂園「票價1400元」！網傻眼：根本搶錢

研究發現「車鑰匙含菌量」是手機4倍！

研究發現「車鑰匙含菌量」是手機4倍！

串流收視週榜／穿書韓劇《我奪走了公爵的初夜》必追

串流收視週榜／穿書韓劇《我奪走了公爵的初夜》必追

關鍵字：

周刊王Netflix劈腿

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

賀瓏Albee爆戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　男方才剛參加天殘告別式惹議

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

即／李正皓電視台外遭辣椒水攻擊　警方全力追查中

吳夢夢曝AV男優確診HIV「所有片商停工」

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

高三畢業生偷拍女同學裙底　手機藏13部不雅片

薔薔私處「分泌物狂流」醫生也嚇到

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

小吳突下架影片「不再重上」！夥伴整人泡湯挨轟

北市忠孝橋連環撞！恐怖男吸「喪屍煙彈」一路刷卡

34歲「童顏女優」宣布重返AV界

更多

最夯影音

更多

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面