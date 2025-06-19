研究發現「車鑰匙含菌量」是手機4倍！專家示警：恐造成致命感染

▲汽車鑰匙上的細菌含量高得驚人，是鍵盤、手機4倍之多。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

細菌廣泛存在於生活環境中，當人體免疫力下降，細菌進入不該存在的地方，或是在不知不覺中藉由手接觸傳播到眼睛、嘴巴、鼻子或傷口處，就會導致感染、生病。而最新研究發現，汽車鑰匙上的細菌含量高得驚人，甚至是手機、電腦鍵盤的四倍。

根據《每日郵報》（MailOnline）報導，英國一項最新研究顯示，大家每日隨身攜帶的汽車鑰匙，可能比你想像中還要「骯髒」得多。研究發現，汽車鑰匙上的細菌含量高得驚人，甚至是手機或電腦鍵盤的四倍，成為最容易忽略的細菌溫床之一。

由比價網站「MoneySupermarket」所委託進行的這項研究指出，汽車鑰匙上最常見的細菌是表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis），這是一種通常存在於人體皮膚上的細菌。雖然在日常情況下它通常無害，但在醫療環境中卻可能導致嚴重甚至致命的感染。

研究也指出，儘管車鑰匙的使用頻率極高，仍有三分之一的駕駛者表示，他們從未清潔過自己的車鑰匙。而在這些受訪者中，約有四分之一的車主使用同一把鑰匙已超過五年。

報導指出，許多民眾注重洗手與居家清潔，尤其是廁所與廚房的衛生，但卻經常忽略像車鑰匙這類每日反覆接觸的小物件。方向盤、變速桿與儀錶板等，被廣泛認為是車內細菌滋生的熱區，鑰匙本身卻鮮少受到關注。

對此，專家也呼籲大眾應該重新審視日常清潔習慣，特別是那些經常接觸卻極少清理的小型物品，「我們會洗手、擦拭桌面與浴室，但像車鑰匙這類每天接觸多次的物件，卻經常被遺忘。」衛生專家建議，民眾應定期使用酒精擦拭車鑰匙，並將這項簡單動作納入日常清潔程序，以減少潛在的健康風險。

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