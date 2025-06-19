明後天午後雷雨逐漸北移　下周水氣增「全台濕答答」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，午後留意雷陣雨，明天午後雷陣雨主要在南投及嘉義以南、大台北地區及其他山區，周六則轉為中部以北、東北部地區及其他山區有雷陣雨，預計下周二、周三水氣會略微增加，周四更會明顯增加，午後各地都有雨勢。

中央氣象署預報員陳姵安指出，明、後天環境為東南風，東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後西半部山區有局部較大雨勢。明天午後南投及嘉義以南、大台北地區及其他山區要留意雷陣雨，周六清晨至上午中南部地區有零星短暫雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區也有雷陣雨。

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陳姵安表示，下周日至周三以西南風為主，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，其中，下周日至周一午後中部以北、東北部地區及其他山區有雷陣雨，周二、周三午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨。周四偏南風、水氣增加，南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，她指出，明、後天環境偏東南風，西半部要留意較高溫，東半部約31至32度，西半部32至35度，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷要留意36度以上。下周日東南部有焚風，要留意36度以上高溫，下周三隨著水氣增加，北部高溫略微下降。

陳姵安也說，未來一周熱帶擾動發展機率較低，預計要到6月底熱帶雲簇發展才會較活躍。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）