午後2地防劇烈雨勢　周六起水氣「由南往北」轉移

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周都是多雲到晴，午後雷陣雨天氣，高溫上看36度以上。今、明天午後降雨集中在西半部及中南部，且有局部大雨或劇烈雨勢。周六起上午中南部有零星降雨，午後雷陣雨則轉移到中部以北地區及各地山區。

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周上午晴到多雲天氣，午後有雷陣雨。目前台灣附近晴朗無雲，雖然有中高層雲系往台灣輸送，但各地仍可見陽光，另外，洋面上有些熱帶雲簇消長，但未來一周沒有颱風生成跡象。

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他指出，目前太平洋高壓影響，台灣仍是南風至東南風環境，由於華中有低壓系統發展中，預估明天起鋒面東移，周六逐漸靠近東海，台灣會轉為西南風環境，並持續到下周二，隨著太平洋增強，周三又會轉變為東南風環境。

林伯東表示，昨天午後雷陣雨主要集中在西半部，尤其嘉義、台中、苗栗、桃園、新竹降雨明顯，局部地區雨量有100毫米。今、明天跟昨天類似，西半部及中南部降雨明顯，午後要留意局部大雨或劇烈雨勢。

他指出，周六至下周二轉為西南風至南風，午後降雨主要在中部以北地區及各地山區，上午中南部也有零星降雨。周三清晨中南部有雨，午後雷陣雨則偏向中南部或其他山區。

溫度方面，林伯東提醒，未來一周都是高溫炎熱，今天持續針對台北盆地、西半部近山區發布高溫資訊，要留意36度以上高溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）