　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後2地防劇烈雨勢　周六起水氣「由南往北」轉移

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周都是多雲到晴，午後雷陣雨天氣，高溫上看36度以上。今、明天午後降雨集中在西半部及中南部，且有局部大雨或劇烈雨勢。周六起上午中南部有零星降雨，午後雷陣雨則轉移到中部以北地區及各地山區。

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周上午晴到多雲天氣，午後有雷陣雨。目前台灣附近晴朗無雲，雖然有中高層雲系往台灣輸送，但各地仍可見陽光，另外，洋面上有些熱帶雲簇消長，但未來一周沒有颱風生成跡象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，目前太平洋高壓影響，台灣仍是南風至東南風環境，由於華中有低壓系統發展中，預估明天起鋒面東移，周六逐漸靠近東海，台灣會轉為西南風環境，並持續到下周二，隨著太平洋增強，周三又會轉變為東南風環境。

林伯東表示，昨天午後雷陣雨主要集中在西半部，尤其嘉義、台中、苗栗、桃園、新竹降雨明顯，局部地區雨量有100毫米。今、明天跟昨天類似，西半部及中南部降雨明顯，午後要留意局部大雨或劇烈雨勢。

他指出，周六至下周二轉為西南風至南風，午後降雨主要在中部以北地區及各地山區，上午中南部也有零星降雨。周三清晨中南部有雨，午後雷陣雨則偏向中南部或其他山區。 

溫度方面，林伯東提醒，未來一周都是高溫炎熱，今天持續針對台北盆地、西半部近山區發布高溫資訊，要留意36度以上高溫。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs！　大嫌腳本：狗會笑再給我
遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光
每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」
國民黨宜蘭黨部　主委林明昌等12人遭起訴
「熱褲馬靴長腿妹」雙載逆騎國道！　駕駛目擊諷：最美風景
618徵高薪臨工「5天賺23K」　他狂讚：免費便當手搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元！升級版厚度6公分

醫公開「10大錯誤喝水壞習慣」　第一名易痛風、三高！喝水公式曝

首例日本腦炎出現！花蓮衛生局呼籲適齡童速接種疫苗

花椰菜買回家別直接冰！網友激推神保存法　放1個月不黃不爛

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

午後2地防劇烈雨勢　周六起水氣「由南往北」轉移

林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

好市多員工「工作服上黑洞」是啥？眾人一看稱羨：台灣雇主請跟進

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元！升級版厚度6公分

醫公開「10大錯誤喝水壞習慣」　第一名易痛風、三高！喝水公式曝

首例日本腦炎出現！花蓮衛生局呼籲適齡童速接種疫苗

花椰菜買回家別直接冰！網友激推神保存法　放1個月不黃不爛

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

午後2地防劇烈雨勢　周六起水氣「由南往北」轉移

林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

好市多員工「工作服上黑洞」是啥？眾人一看稱羨：台灣雇主請跟進

同為心臟權威！魏崢大讚好友林芳郁：他做人認真又謙虛

畢業證書、獲贈iPad放機車踏墊全被偷　屏東小6生哭紅雙眼

SUKIYA共砸至少2千萬租金　搶進高火最狂35公尺

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

快訊／香港男神結婚了！　46萬元鑽戒甜套7年女友…歐洲辦豪華婚禮

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

生活熱門新聞

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

7、9月恐爆嚴重天災！命理師警告：台灣要小心

大尺度Coser突公開戀情「有兩個老公」：我睡中間

台灣零負評77萬YTR「消失7個月」IG自介也改了

「樋口飯糰」新房東身分曝！黃捷：太有緣

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

今午後雨最大　未來10天颱風生成機率曝

防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神

快訊／自強號拋錨卡隧道　台鐵松山＝台北單線行車誤點

林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

更多熱門

相關新聞

明天防午後雷陣雨「西半部最劇烈」　未來一周高溫上看36度

明天防午後雷陣雨「西半部最劇烈」　未來一周高溫上看36度

未來一周高溫仍上看36度，各地都相當炎熱，以午後雷陣雨為主，明天台東及恆春半島有短暫雨，午後西半部要留意局部大雨。

對流旺盛午後防大雨　未來一周3地高溫飆36度以上

對流旺盛午後防大雨　未來一周3地高溫飆36度以上

明天中南部午後防大雨　未來一周全台上看34度

明天中南部午後防大雨　未來一周全台上看34度

午前雷陣雨炸全台　北部最劇烈

午前雷陣雨炸全台　北部最劇烈

明天各地水氣增加　午後豪雨狂炸北台灣

明天各地水氣增加　午後豪雨狂炸北台灣

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面