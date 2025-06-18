對流旺盛午後防大雨　未來一周3地高溫飆36度以上

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周持續炎熱，大台北地區、花東縱谷及中南部近山區都有36度高溫，隨著風場轉變，主要以午後雷陣雨為主。今天對流較為旺盛，午後各地都有雷陣雨機率，西半部地區及東半部山區要留意局部大雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周都是夏季天氣型態，白天高溫炎熱，午後有短暫雷陣雨。今天台灣附近有部分雲層，但都是中高層雲系，各地仍可見陽光，東南方外海到巴士海峽則對流旺盛，由於環境為東南風，台東及恆春不定時有陣雨出現，其他地區為午後雷陣雨。

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他指出，今天晚間至周五太平洋高壓偏強，各地仍高溫炎熱，北方天氣系統周六沿著日本往西南延伸逐漸南壓，導致太平洋高壓東退，台灣轉變為南風至西南風環境，沿海地區清晨至上午有零星降雨，午後雷陣雨區域也轉變。

葉致均指出，今天對流發展條件旺盛，台東及恆春不定時有短暫陣雨，午後雷陣雨範圍較廣，各地都有雷陣雨機率，西半部地區及東半部山區有局部大雨。明、後天太平洋高壓增強，午後雷陣雨限縮為各地山區及嘉義以南近山區。周六轉為南風至西南風，清晨至上午中南部及澎湖沿海有零星短暫降雨，午後中部以北、宜蘭及各地山區有短陣雷陣雨。

溫度方面，他表示，明天至周五環境為東南風，大台北地區、中南部近山區高溫有36度以上，東半部約31至32度，西半部35至36度，外島約31至32度。周六環境轉為南風至西南風，沉降區域轉為大台北盆地及花東縱谷有35度高溫，中南部近山區也有高溫情形。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）