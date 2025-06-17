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午前雷陣雨炸全台　北部最劇烈

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地天氣不穩定，雷陣雨預計中午前就會出現，且範圍較廣，幾乎全台有雨，午後更有短延時強降雨，大台北、宜蘭地區及花蓮山區要留意短延時豪雨，預計晚間才會趨緩。明天起水氣減少，回到午後雷陣雨為主天氣。另外，未來一周仍要留意高溫。

中央氣象署預報員林秉煜表示，今天台灣在鋒面南邊，西南風帶來較多水氣，天氣較不穩定，金馬地區要留意往返航班。今天午後雷陣雨範圍較廣，且提早到中午前。明天西南風減弱，大致為午後雷陣雨天氣，要留意高溫資訊。

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林秉煜指出，目前鋒面附近有明顯對流在中國廣東、琉球一帶，台灣位於鋒面南緣，受西南風影響，天氣不穩定，午後雷陣雨範圍更廣，對流旺盛地區包括金門及台灣海峽，由於前緣有些零星雲系發展，目前桃園以北有零星雨，預計中午前就會有雷陣雨，且幾乎涵蓋全台。

林秉煜提醒，今天午後更要留意短延時強降雨，中部以北、宜花、南部及東南部都有大雨，大台北、宜蘭地區及花蓮山區有短延時豪雨，帶來部分積淹水，除了花東以外，預計晚間降雨緩和。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，明天到周五東南風影響，午後雷陣雨以西半部地區及宜花山區為主，台東及恆春也有零星雨，午後中南部地區及北部山區有局部較大雨勢。周六起為南風至西南風，清晨中南部有零星雨，中部以北地區及其他山區有午後雷陣雨。

溫度方面，他指出，今天各地高溫33至34度，花東縱谷仍有35度。明天雲量偏少、溫度提升，中南部近山區及河谷要留意35至36度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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