今年腸病毒7例重症新生兒4死　南投弱勢家庭幼童免費打疫苗

▲南投弱勢家庭幼童可免費進行腸病毒71型疫苗接種。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期腸病毒疫情呈上升趨勢，今年全國累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，5例為新生兒，且造成4例死亡；南投縣政府因此採購腸病毒71型疫苗，專供縣籍低收、中低收入戶的出生滿2個月至未滿6歲嬰幼童免費接種，創全國首例。

依據衛福部疾病管制署監測資料顯示，全國114年第24週(6月8日至6月14日)腸病毒患者門急診就診計6056人次，較前一週(5259人次)上升15.2%，南投縣第24週門急診就診計104人次，也較前一週(101人次)上升50.8%。

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南投縣衛生局指出，腸病毒71型是引起手足口病的主要病原之一，尤其對年齡較小的嬰幼兒，可能會引發重症，如神經系統併發症；隨著春夏季節轉換，每年5、6月為流行高峰期，而腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，該局除呼籲家中有新生兒的家長儘量謝絕訪客、親朋好友對孩子抱抱親親，另無論大人、小孩皆應持續落實手部衛生，請家長協助輔導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟正確肥皂勤洗手，以降低腸病毒感染風險。

衛生局長陳南松呼籲，感染腸病毒並無特效藥，僅採取支持療法，可藉由接種腸病毒71型疫苗預防，但因中央尚未納入公費常規疫苗接種，自費接種該疫苗每劑約4000餘元，對弱勢家庭來說經濟負擔可觀；而該縣為全國首創採購腸病毒71型疫苗，供弱勢家庭幼兒接種，每位幼童應接種2劑、2劑間隔至少1至2個月，自113年4月1日起符合接種資格之嬰幼童，請家長攜帶健保卡及身分證明文件，至該縣各鄉鎮衛生所接種。

衛生局提醒幼童家長，該疫苗採分批到貨、數量有限，建議接種前先行電洽轄區衛生所預約，接種相關問題請逕洽轄區衛生所，或撥打衛生局防疫專線049-2220904。