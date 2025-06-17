　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又見海漂豬屍！金門驗出「非洲豬瘟陽性」　豬肉產品暫禁銷台

▲金門縣金寧慈堤岸際海漂豬在17日驗出非洲豬瘟。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣金寧慈堤岸際海漂豬在17日驗出非洲豬瘟。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、閔文昱／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（17）日表示，本月14日海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，指金寧慈湖岸邊發現1隻死亡豬隻，金門縣防疫所獲報後立即到場採樣並就地焚燒掩埋處理。檢體送交農業部獸醫研究所進行聚合酶鏈反應（PCR）檢測，17日確認病毒核酸呈陽性，並與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。

應變中心指出，考量金門縣鄰近中國福建省及廈門出海口，時常有垃圾與豬屍隨洋流飄至岸邊，應變中心不敢大意，立即執行全面防疫措施，針對死亡豬隻接觸人員、車輛、器械全面消毒，並由各鄉鎮公所獸醫師前往距離事發點10公里內的25家養豬場進行實地訪視。經清查，場內共飼養約5,500頭豬，目前健康狀況均屬正常，無異常疫情發現。

▲金門縣金寧慈堤岸際海漂豬在17日驗出非洲豬瘟。（圖／記者林名揚翻攝）

農業部為防範疫情擴散，今日依《動物傳染病防治條例》公告，自即日起至6月23日止，暫停金門地區豬隻及其屠體、內臟、生鮮及加工產品輸往台灣本島與其他離島。惟部分經審查風險合格的業者產品仍可輸出，名單包含良金實業、聖祖股份有限公司、金門高坑牛肉乾、圓頭農牧食品、金佳旺食品等，涵蓋貢糖、肉鬆、肉餡燒餅、調理包與牛肉丸等逾60項產品。

應變中心指出，這已是台灣累計第19起海漂豬驗出非洲豬瘟陽性案例，其中金門占16例、連江2例、新北1例。此案發生後，金門縣政府與中央迅速聯手啟動緊急應變程序，並強化港岸監控與沿岸垃圾清理，防堵疫情進一步擴散至畜牧產業鏈。

防疫單位再次呼籲，所有養豬業者務必強化場區出入人員及車輛控管，並落實靴子、衣物更換與定期清消等生物安全措施，嚴禁使用廚餘養豬。同時提醒民眾出國返台切勿私攜豬肉相關產品，以免觸法受罰。唯有全民防疫、產業自律，方能共同守住台灣豬農防線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
17歲少女當淫媒！拉學妹下海陪酒
指揮氣炸中斷演出！演藝廳遇「不入席大媽」全場尷尬靜止
《看不見的國家》被罵拿稅金拍幹片　製片：再造謠就告
快訊／博弈教父點頭了！戴電子腳鐐當庭釋放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／博弈教父接受了！點頭戴電子腳鐐當庭釋放

又見海漂豬屍！金門驗出「非洲豬瘟陽性」　豬肉產品暫禁銷台

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

快訊／博弈教父接受了！點頭戴電子腳鐐當庭釋放

又見海漂豬屍！金門驗出「非洲豬瘟陽性」　豬肉產品暫禁銷台

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

黃子韜砸11億賣衛生棉「1個月就出包」　被控有異物…客服回應挨轟

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客拍鳥要求剪樹枝惹議

暴雷仔退散！Threads將推新功能防據透

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

小步舞曲貓躲鞋櫃無違和！藏太好　曼赤肯貓姐姐找好久

《摩登家庭》莉莉長大了！18歲變超辣　驕傲月公開出櫃：我真的是Gay！

咖啡「用聞的」就能提神！醫師更多好處：5分鐘就夠了

成晉致勝安打助桃猿2:1勝味全　統一獅吞敗魔術數字又滅了

基隆成功國小活動中心啟用　邱佩琳勉勵畢業生勇敢追夢

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

社會熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

北捷新蘆線傳男車廂內高聲吵鬧　一旁乘客急往後閃畫面曝

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

孝子右腿遭捲入變形身亡　粉碎機奪命現狀曝

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

更多熱門

相關新聞

金門中華電信外包商小貨車過彎時操控不當　導致烏龜翻

金門中華電信外包商小貨車過彎時操控不當　導致烏龜翻

金門金沙鎮環島東路二段發生車禍事故，今（17）日吳姓民眾駕駛中華電信外包商小貨車，行經該路段操控不當導致車輛翻覆，肇事原因目前由警方調查中。

新冠增38死創新高！20多歲男發病2周亡「今年最年輕」

新冠增38死創新高！20多歲男發病2周亡「今年最年輕」

金門去年迄今「金融機構+超商」阻詐1600萬

金門去年迄今「金融機構+超商」阻詐1600萬

6年首見境外移入瘧疾群聚

6年首見境外移入瘧疾群聚

金門首創生育贈禮 免申請、免等待、現場即領

金門首創生育贈禮 免申請、免等待、現場即領

關鍵字：

非洲豬瘟金門防疫疫情豬農

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面