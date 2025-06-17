又見海漂豬屍！金門驗出「非洲豬瘟陽性」　豬肉產品暫禁銷台

▲金門縣金寧慈堤岸際海漂豬在17日驗出非洲豬瘟。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、閔文昱／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（17）日表示，本月14日海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，指金寧慈湖岸邊發現1隻死亡豬隻，金門縣防疫所獲報後立即到場採樣並就地焚燒掩埋處理。檢體送交農業部獸醫研究所進行聚合酶鏈反應（PCR）檢測，17日確認病毒核酸呈陽性，並與中國大陸流行的第二基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。

應變中心指出，考量金門縣鄰近中國福建省及廈門出海口，時常有垃圾與豬屍隨洋流飄至岸邊，應變中心不敢大意，立即執行全面防疫措施，針對死亡豬隻接觸人員、車輛、器械全面消毒，並由各鄉鎮公所獸醫師前往距離事發點10公里內的25家養豬場進行實地訪視。經清查，場內共飼養約5,500頭豬，目前健康狀況均屬正常，無異常疫情發現。

農業部為防範疫情擴散，今日依《動物傳染病防治條例》公告，自即日起至6月23日止，暫停金門地區豬隻及其屠體、內臟、生鮮及加工產品輸往台灣本島與其他離島。惟部分經審查風險合格的業者產品仍可輸出，名單包含良金實業、聖祖股份有限公司、金門高坑牛肉乾、圓頭農牧食品、金佳旺食品等，涵蓋貢糖、肉鬆、肉餡燒餅、調理包與牛肉丸等逾60項產品。

應變中心指出，這已是台灣累計第19起海漂豬驗出非洲豬瘟陽性案例，其中金門占16例、連江2例、新北1例。此案發生後，金門縣政府與中央迅速聯手啟動緊急應變程序，並強化港岸監控與沿岸垃圾清理，防堵疫情進一步擴散至畜牧產業鏈。

防疫單位再次呼籲，所有養豬業者務必強化場區出入人員及車輛控管，並落實靴子、衣物更換與定期清消等生物安全措施，嚴禁使用廚餘養豬。同時提醒民眾出國返台切勿私攜豬肉相關產品，以免觸法受罰。唯有全民防疫、產業自律，方能共同守住台灣豬農防線。