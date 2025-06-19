　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首例日本腦炎出現！花蓮衛生局呼籲適齡童速接種疫苗

▲▼花蓮衛生局提醒，尚未完成接種之適齡兒童，請儘速前往各衛生所或合約醫療機構接種疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局提醒，尚未完成接種之適齡兒童，請儘速前往各衛生所或合約醫療機構接種疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部疾病管制署公布今年截至6月17日，國內已出現首例日本腦炎確定病例，病例為嘉義縣居民。花蓮縣衛生局提醒鄉親，台灣已進入日本腦炎流行高峰期，請民眾務必提高警覺，落實防蚊措施。

花蓮衛生局提醒，現行幼童日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第一劑，27個月接種第二劑，完整接種疫苗才能獲得有效保護。家中若有尚未完成接種之適齡兒童，請儘速前往各衛生所或合約醫療機構完成疫苗接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，日本腦炎是一種由日本腦炎病毒所引起的疾病，透過病媒蚊叮咬傳播。雖然多數感染者無明顯症狀，但約有1%的患者會出現急性腦炎症狀，如頭痛、發燒，嚴重時可能導致意識改變、全身無力，甚至昏迷或死亡。預防重於治療，家中有適齡幼兒請按時接種日本腦炎疫苗，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法。

▲▼花蓮衛生局提醒，尚未完成接種之適齡兒童，請儘速前往各衛生所或合約醫療機構接種疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
夏季是病媒蚊最易孳生的季節，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，每年5月至10月為日本腦炎的流行期，6至7月為高峰期。成人如因工作或居住鄰近豬舍、水稻田等高風險環境，有感染風險者，可至衛生福利部花蓮醫院及花蓮慈濟醫院之旅遊醫學門診，評估後自費接種疫苗，以獲得保護力。

除接種疫苗外，應落實防蚊措施。病媒蚊吸血高峰為黃昏與黎明時段，應儘量避免於黃昏與黎明至戶外活動，若無法避免，請穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處塗抹衛生福利部核可之防蚊劑，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。臥室及起居室安裝紗門紗窗或使用蚊帳，減少被叮咬的機會。特別是養豬戶，應加強畜舍周邊環境衛生，避免病媒蚊孳生。
 
花蓮縣衛生局再次提醒，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境應落實防蚊，有感染之虞的成人，可前往衛生福利部花蓮醫院及花蓮慈濟醫院自費接種疫苗。

若需了解日本腦炎相關接種資訊及防治措施，請上衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs！　大嫌腳本：狗會笑再給我
遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光
每晚噴85億！　以色列防空系統「最多再撐12天」
國民黨宜蘭黨部　主委林明昌等12人遭起訴
「熱褲馬靴長腿妹」雙載逆騎國道！　駕駛目擊諷：最美風景
618徵高薪臨工「5天賺23K」　他狂讚：免費便當手搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元！升級版厚度6公分

醫公開「10大錯誤喝水壞習慣」　第一名易痛風、三高！喝水公式曝

首例日本腦炎出現！花蓮衛生局呼籲適齡童速接種疫苗

花椰菜買回家別直接冰！網友激推神保存法　放1個月不黃不爛

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

午後2地防劇烈雨勢　周六起水氣「由南往北」轉移

林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

好市多員工「工作服上黑洞」是啥？眾人一看稱羨：台灣雇主請跟進

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

夏至到了！醫曝熱中暑比熱衰竭嚴重　5類人特應防範熱傷害

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元！升級版厚度6公分

醫公開「10大錯誤喝水壞習慣」　第一名易痛風、三高！喝水公式曝

首例日本腦炎出現！花蓮衛生局呼籲適齡童速接種疫苗

花椰菜買回家別直接冰！網友激推神保存法　放1個月不黃不爛

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

午後2地防劇烈雨勢　周六起水氣「由南往北」轉移

林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

好市多員工「工作服上黑洞」是啥？眾人一看稱羨：台灣雇主請跟進

同為心臟權威！魏崢大讚好友林芳郁：他做人認真又謙虛

畢業證書、獲贈iPad放機車踏墊全被偷　屏東小6生哭紅雙眼

SUKIYA共砸至少2千萬租金　搶進高火最狂35公尺

痛批中央「惡扣租屋補貼」　藍提3要求籲賴政府勿找青年下手

李珠珢應援一半突爆哭！消息傳回韓國　韓網怒：沒職業意識

梅根暗酸王室！稱被誤解　回應電臀舞爭議：只是做自己

快訊／香港男神結婚了！　46萬元鑽戒甜套7年女友…歐洲辦豪華婚禮

蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

常吃2種魚竟然傷腦！醫示警4大重金屬日常地雷　喝水也可能中招

台灣對美軍購F-16V今年底有望運交10架！　將從美直飛來台

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

生活熱門新聞

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

7、9月恐爆嚴重天災！命理師警告：台灣要小心

大尺度Coser突公開戀情「有兩個老公」：我睡中間

台灣零負評77萬YTR「消失7個月」IG自介也改了

「樋口飯糰」新房東身分曝！黃捷：太有緣

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

今午後雨最大　未來10天颱風生成機率曝

防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神

快訊／自強號拋錨卡隧道　台鐵松山＝台北單線行車誤點

林芳郁失智　兒林之晨讚父親「最接近的完人」：我非常想你

更多熱門

相關新聞

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議台南衛生局初判員工個人行為

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議台南衛生局初判員工個人行為

台南老字號餐飲品牌「周氏蝦捲」爆出食安爭議！有民眾在Dcard與Threads等平台爆料，直擊店員將客人吃剩的油豆腐回收後倒回滷鍋，引爆網友怒火，台南市衛生局18日說明，已調閱4天監視影像，初步研判為店員個人行為，未發現回鍋食材再供消費者使用的跡證，已勒令店家限期改善作業環境缺失，否則依重罰。

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作

《小黑琵》第15輯出刊！收錄96件學童傑作

今年首例日本腦炎　嘉義50多歲男發燒意識改變

今年首例日本腦炎　嘉義50多歲男發燒意識改變

新北運動中心「最嗨夏令營」開放報名中

新北運動中心「最嗨夏令營」開放報名中

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

關鍵字：

首例日本腦炎衛生局防蚊適齡兒童接種疫苗

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

黃金價格將大跌　原因曝光

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面