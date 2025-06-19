首例日本腦炎出現！花蓮衛生局呼籲適齡童速接種疫苗

▲▼花蓮衛生局提醒，尚未完成接種之適齡兒童，請儘速前往各衛生所或合約醫療機構接種疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部疾病管制署公布今年截至6月17日，國內已出現首例日本腦炎確定病例，病例為嘉義縣居民。花蓮縣衛生局提醒鄉親，台灣已進入日本腦炎流行高峰期，請民眾務必提高警覺，落實防蚊措施。

花蓮衛生局提醒，現行幼童日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第一劑，27個月接種第二劑，完整接種疫苗才能獲得有效保護。家中若有尚未完成接種之適齡兒童，請儘速前往各衛生所或合約醫療機構完成疫苗接種。

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花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，日本腦炎是一種由日本腦炎病毒所引起的疾病，透過病媒蚊叮咬傳播。雖然多數感染者無明顯症狀，但約有1%的患者會出現急性腦炎症狀，如頭痛、發燒，嚴重時可能導致意識改變、全身無力，甚至昏迷或死亡。預防重於治療，家中有適齡幼兒請按時接種日本腦炎疫苗，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法。





夏季是病媒蚊最易孳生的季節，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，每年5月至10月為日本腦炎的流行期，6至7月為高峰期。成人如因工作或居住鄰近豬舍、水稻田等高風險環境，有感染風險者，可至衛生福利部花蓮醫院及花蓮慈濟醫院之旅遊醫學門診，評估後自費接種疫苗，以獲得保護力。

除接種疫苗外，應落實防蚊措施。病媒蚊吸血高峰為黃昏與黎明時段，應儘量避免於黃昏與黎明至戶外活動，若無法避免，請穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處塗抹衛生福利部核可之防蚊劑，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。臥室及起居室安裝紗門紗窗或使用蚊帳，減少被叮咬的機會。特別是養豬戶，應加強畜舍周邊環境衛生，避免病媒蚊孳生。



花蓮縣衛生局再次提醒，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境應落實防蚊，有感染之虞的成人，可前往衛生福利部花蓮醫院及花蓮慈濟醫院自費接種疫苗。

若需了解日本腦炎相關接種資訊及防治措施，請上衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。