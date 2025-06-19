國1桃園段休旅車突起火燃燒「駕駛急逃」　車頭全毀畫面曝

▲國道南向桃園段今天清晨發生火燒車事故，國道即時監控拍下起火瞬間畫面。（圖／翻攝自國道即時路況畫面）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號南向桃園路段今（19）日清晨在路肩處發生火燒車事故，國道一隊據報後通知桃園消防局派出協助，消防人員趕至後迅速撲滅火勢，警方封閉外側車道處理事故，所幸王姓駕駛下車逃生躲過一劫，至於真正起火原因仍由消防局火調科鑑識人員調查釐清。

▲國道南向桃園段今天清晨發生火燒車事故，消防人員到場灌救。（圖／翻攝自國道即時路況畫面）

國道一隊指出，勤務指揮中心於今天上午7時32分許接獲通報，國道1號南向44.3公里桃園路段路肩處發生自小客車起火燃燒事故，立即通報線上巡邏車前往處理，並通知桃園消防局119派消防車協助，警消抵達現場後迅速架設水線灌救，警方則封閉外側路肩處理，後方車陣回堵逾1公里。

▲國道南向桃園段今天清晨發生火燒車事故，消防人員迅速灌救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，38歲王姓男子獨自駕駛藍色休旅車，行經國道1號南向44.3公里桃園路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩下車查看，隨即車輛引擎處起火燃燒，警消獲報後立即趕往現場，所幸王男及時下車逃生，未受傷害也未波及其他車輛，消防人員迅速撲滅火勢後，確認車上沒有其他乘客，現場於上午8時30分完全排除，全線恢復通車，至於真正起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。

▲國道南向桃園段今天清晨發生火燒車事故，國道警方封閉外側路肩處理，消防人員進行搶救。（圖／桃園市消防局提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，車上人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。