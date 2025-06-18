快訊／高雄過港隧道「限高架突掉落」！旗津往前鎮單線雙向通行

▲高雄過港隧道「限高架突掉落」，現場採單線雙向通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄過港隧道今（18）日上午突發生意外事故，疑似有車輛碰到限高架後造成掉落，所幸現場無人受傷。不過，受到事故影響，目前旗津往前鎮採單線雙向通行，至於詳細肇事原因及肇事車輛尚待進一步調查釐清。

據了解，這起事故發生在今早約08時40分，限高架被撞而掉落路上，所幸無人受傷。由於限高架目前正在吊掛中，過港隧道旗津往前鎮方向採單線雙向通行。肇事車輛後續將調閱監視器以釐清。