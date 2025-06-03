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五楊高架轎車突火！20分鐘燒成廢鐵　駕駛及時逃生

▲五楊高架南下楊梅幼獅段昨晚9時許發生火燒車事故，國道警方與消防人員據報到場處理。（圖／國道一隊提供）

▲五楊高架南下楊梅幼獅段昨晚9時許發生火燒車事故，國道警方與消防人員據報到場處理。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

五楊高架楊梅幼獅南下路段昨（2）日晚間9時許一輛轎車在路肩處突然竄出大火，國道一隊立即派員察看，桃園市消防人員到場灌救，火勢約在20分鐘內撲滅，所幸駕駛及時逃生，現場無人受困受傷，國道一隊封閉外側路肩處理，但後方回堵已逾1公里，現場車陣於晚間11時3分排除，至於轎車為何起火則由桃園市消防局調查釐清。

▲五楊高架南下楊梅幼獅段昨晚9時許發生火燒車事故，國道警方與消防人員到場處理。（圖／國道一隊提供）

▲國道警方與消防人員到場，迅速撲滅火勢。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務指揮中心於昨天晚間9時44分左右接獲通報，國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段有自小客車起火燃燒事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知桃園市119派消防車協助處理，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩灌救。

國道一隊表示，50歲的陳姓男子獨自駕駛小客車，行經國道1號五楊高架道南向66.8公里幼獅路段時察覺車輛有異狀，趕緊停靠路肩查看，車輛隨即起火燃燒，陳男趕緊打電話通報，警消獲報後立即趕往現場，所幸陳男及時下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，陳男感謝警消及時協助撲滅火勢，事故現場已於晚間11時3分完全排除，全線恢復通車，但後方車流回堵約1公里，至於真正起火原因仍待桃園市消防局火調科鑑識調查釐清。

▲五楊高架南下楊梅幼獅段昨晚9時許發生火燒車事故，桃園市消防人員迅速撲滅火勢，但轎車已燒成廢鐵。（圖／國道一隊提供）

▲消防人員迅速撲滅火勢，但轎車已燒成廢鐵。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，若發現車輛有異狀，應啟亮方向燈，並提醒後方來車注意，以漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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