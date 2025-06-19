躲警察「跳山壁落跑」摔斷腿不敢就醫　5條通賓士男終落網

▲龍潭警方與新竹警方組成專案小組，警察節當天跨區新竹地區查緝彭姓男子駕駛偷來的賓士轎車犯案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園、新竹四處犯案的彭姓竊盜通緝犯，身背5條通緝案件，桃園市龍潭警方為查緝彭到案，與新竹警方組成專案小組，警方先在市區開槍緝捕被他脫逃，後來在山區圍捕時，彭又跳下4、5公尺高的山壁逃走，龍潭警方15日警察節當天在新竹地區第二度發現其蹤跡，彭因為先前跳山壁骨折，只好乖乖就逮，警方偵訊後將他解送歸案。

龍潭警方指出，50歲的彭姓男子前科累累，除身負5條竊盜通緝令，更長期流竄於桃園市南區及新竹縣交界，慣於竊取車輛、車牌為犯案工具，再鎖定無人看管的娃娃機店，以暴力破壞機台方式搜刮財物，被查出犯下多起案件，對地方治安造成嚴重危害。

龍潭警方為將其繩之以法，與新竹縣竹東、新湖分局成立專案小組，專案小組於6月4日在龍潭地區鎖定其行蹤，在圍捕過程，彭男猛踩油門駕車衝撞警車後逃逸，員警當下對其車輛開一槍嚇阻，但仍被其成功逃脫；6月6日，警方再度於新竹縣北埔山區發現其蹤影，彭男見警車靠近，直接棄車跳下4、5數米深山壁，再利用地形逃逸無蹤。

▲龍潭警方與新竹警方組成專案小組，警察節當天跨區新竹地區查緝彭姓男子到案，身背5條通緝案終於落網。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組經連日不眠不休地追查與分析可能潛藏地區，15日警察節當天三度在新竹地區某處藏匿點，趁其外出時成功將彭男成擒，專案小組拘捕時發現，彭嫌因日前跳山壁逃竄，導致腳踝嚴重骨折導致行動困難，加上怕通緝犯身分曝光不敢就醫，面對優勢警力只能乖乖束手就擒，警方偵訊後依竊盜通緝等罪嫌押解歸案。

龍潭警分局分局長鄭文銘表示，對於任何危害民眾生命財產、挑戰公權力犯罪行為，警方採取犯罪零容忍態度，同仁面對嫌犯暴力抵抗，不畏危險終究查緝到案，值得高度肯定，警方將持續強力掃蕩不法，以確保民眾安居樂業。