前車等紅燈！藍色自小客煞不住追尾　「車下巴掉了」畫面曝

▲桃園市廖姓男子17日下午開車經過大園區青昇路一段時，疑似未注意前方狀況撞上等紅燈自小客車，導致雙方嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子昨（17）日下午開車過大園區青昇路一段路口處時，疑似未注意路口自小客車停等紅燈直接追撞，導致車頭受損，前方被撞自小客車亦嚴重受損，大園警方據報到場調查，所幸雙方都未受傷，僅車輛受損，2名駕駛酒測值均為零，至於肇事原因仍需進一步調查釐清。

▲桃園市廖姓男子17日下午開車經過大園區青昇路一段時，疑似未注意前方狀況撞上等紅燈自小客車，導致前方後保險桿與板金嚴重凹陷受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，23歲廖姓男子昨天下午1時許駕駛藍色自小客車，行經大園區青昇路一段132巷路口時，疑似未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的白色自小客車，巨大撞擊導致前車保險桿與板金嚴重受損，廖男轎車車頭與嚴重變形毀損，所幸現場無人受傷受困。

▲桃園市廖姓男子17日下午開車經過大園區青昇路一段時，疑似未注意前方狀況撞上等紅燈自小客車，導致車頭嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方為雙方進行酒測，均無酒精反應，廖男辯稱未注意車前狀況追撞，至於真正肇事原因仍由大園警方調查釐清；警方則呼籲用路人駕駛車輛上路，應注意前方車況，切勿低頭把玩手機，以免有突發狀況無法掌握肇事。