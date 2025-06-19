合體蔣萬安反罷免看板遭「挖臉」　王鴻薇怒：罷團激起青鳥仇恨

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免即將進入第三階段投票，國民黨立委王鴻薇於民權吉林路口包下了一樓牆面，宣傳反罷免看板，但日前卻接獲民眾通報，該面看板所在牆面疑似遭人「挖臉破壞」，警方獲報後循線調閱監視器畫面，前日找到涉嫌破壞的31歲陳姓男子到案說明；該男子供稱因一時酒醉興起才會拿鑰匙破壞。王鴻薇今（19日）受訪表示，感謝警方很快找到嫌犯，但也質疑該男子所謂一時興起的說法，痛批罷團青鳥激起仇恨，出事就切割。

王鴻薇與蔣萬安合照並位在北市民權東路與吉林路口之看板，日前遭人惡意破壞，其中蔣萬安的臉部遭人攻擊破壞、嚴重「毀容」，「山除薇害」團隊則嚴正澄清，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為。針對該名破壞看板的陳姓男子自稱是酒後興起才破壞看板，王鴻薇表示相當質疑，指出此舉涉及違反《選罷法》，意圖使人被罷免，極有可能是罷團側翼所為，然而罷團不斷激起仇恨，出事就立刻切割，「青鳥蠻可憐的」。

此外，目前大罷免即將進入第3階段，中選會將在20日審定立委罷免案及投票日。前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康昨日宣布，21日將舉行反罷免活動，並邀請國民黨主席朱立倫、網紅「館長」陳之漢站台，為北北基藍委造勢，號召反罷免的民眾站出來。王鴻薇說，在過去選舉中，藍綠同一時間造勢都會有，藍營會用最大的誠意，要讓不同意罷免的朋友了解，不同意罷免一樣需要出來投票，「否則少數否定多數，多數選民選出來的立委，就會被罷免掉。」