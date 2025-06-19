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又有毛孩枉死！台南菁寮老街爆第4起疑似毒殺案　動保處加強巡邏

▲台南後壁區知名觀光景點「菁寮老街」再爆家犬疑似中毒死亡案件，飼主一家悲痛不已，據悉這已是當地半年內第4起毛孩疑似中毒死亡事件，引發居民強烈不安與怒火。。（示意圖，翻攝自紀念虎妹~毛孩事件通報區 ，下同）

▲台南後壁知名觀光景點「菁寮老街」再爆家犬疑似中毒死亡案件，據悉這已是當地半年內第4起毛孩疑似中毒死亡事件。（示意圖，翻攝自紀念虎妹~毛孩事件通報區 ，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁區知名觀光景點「菁寮老街」再爆家犬疑似中毒死亡案件，一隻年僅不到兩歲的柴犬「Leo」，日前晚間散步時突然口吐白沫倒地，送醫仍宣告不治，獸醫診斷為中樞神經毒素迅速發作，5到10分鐘內即致命，飼主一家悲痛不已，據悉這已是當地半年內第4起毛孩疑似中毒死亡事件，引發居民強烈不安與怒火。

▲台南後壁區知名觀光景點「菁寮老街」再爆家犬疑似中毒死亡案件，飼主一家悲痛不已，據悉這已是當地半年內第4起毛孩疑似中毒死亡事件，引發居民強烈不安與怒火。。（示意圖，翻攝自紀念虎妹~毛孩事件通報區 ，下同）

針對近日民眾通報後壁區菁寮發生浪貓家犬疑似中毒死亡事件，台南市動保處表示，已第一時間派員聯繫飼主了解狀況並會勘現場。由於現場未留有可疑毒餌，也無監視影像或目擊證人，目前已通知轄區警方加強巡邏，留意可疑人事物。動保處指出，將強化農村用藥宣導，也呼籲民眾，若有發現對犬貓投毒行爲 ，請通知相關單位。

動保處說明指出，該犬於晚間散步時掙脫鍊繩，疑於附近拾食後出現中毒症狀，雖緊急送醫仍不治。然而，由於現場未留有可疑毒餌，也無監視影像或目擊證人，目前已通知轄區警方協辦。

▲台南後壁區知名觀光景點「菁寮老街」再爆家犬疑似中毒死亡案件，飼主一家悲痛不已，據悉這已是當地半年內第4起毛孩疑似中毒死亡事件，引發居民強烈不安與怒火。。（示意圖，翻攝自紀念虎妹~毛孩事件通報區 ，下同）

動保處進一步說明，近3年來菁寮地區已有3起類似案件通報，均有犬貓疑似遭毒殺送驗後確診中毒（毒物如托福松、芬普尼），惟因缺乏具體證據，迄今皆未能偵破。動保處表示，查辦此類案件關鍵在於現場保全與市民提供目擊資訊，呼籲若發現犬貓疑似中毒死亡，請勿移動現場，立即通知警方與動保處共同處理。

市府農業局強調，任何對動物的蓄意傷害行為，不僅涉及《動物保護法》，亦可能重創城市形象。菁寮為本市重要觀光區，市府致力推動寵物友善城市，需要民眾共同配合愛護環境與動物。

農業局指出，農村地區若需使用除草劑、農藥等，應遵守規定並妥善施作，避免遺留殘餘藥劑於公共區域，造成動物或孩童意外接觸，違規者將依法處分。農業局亦將加強農村用藥安全宣導，避免因誤用農藥造成動物傷亡。也請飼主妥善照顧犬貓，出門時使用牽繩，避免動物隨意進出農地或荒地，降低潛在風險。

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