周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議　台南衛生局初判員工個人行為

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，已調閱4天監視影像，初步研判為店員個人行為，未發現回鍋食材再供消費者使用的跡證，已勒令店家限期改善作業環境缺失，否則依重罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南老字號餐飲品牌「周氏蝦捲」爆出食安爭議！有民眾在Dcard與Threads等平台爆料，直擊店員將客人吃剩的油豆腐回收後倒回滷鍋，引爆網友怒火，台南市衛生局18日說明，已調閱4天監視影像，初步研判為店員個人行為，未發現回鍋食材再供消費者使用的跡證，已勒令店家限期改善作業環境缺失，否則依重罰。

據了解，有網友在Dcard發文指出，日前於安平老店用餐時，目睹隔壁桌客人離席後，店員用紫手套撿拾剩餘炸物與油豆腐，雖未直接丟入廚餘桶，卻在十分鐘後被另一名女員工拿回前台，快速倒入滷鍋，該行為全程被監視器拍下，網友直言「不是觀感問題，是嚴重的食安問題」。爆料者更指出，事後曾與店長聯繫，對方一開始稱查無影像，後又改口承認並道歉，聲稱滷汁已全數倒掉、不會流入顧客餐桌。

台南市衛生局接獲通報後，於11日上午會同消保官到場稽查，針對食材儲存、廚餘處理、再加熱流程等逐項稽查。副局長林碧芬表示，已調閱總店與老店共4天監視器畫面查看，未發現有其他員工有類似行為，且案發當日的滷鍋也倒掉未再使用，初判為個別員工違規行為。此外，衛生局仍查出4項作業環境缺失，包括：食材未離地放置、冰箱溫度不符規定、未定期除霜、廚餘桶與食品區域未妥善區隔等缺失，已責令業者7月2日前完成改善，屆時將進行複查，若仍不合格，依《食品安全衛生管理法》可裁罰6萬至2億元。

該食安事件發生後，周氏蝦捲致歉並開除員工，並火速發聲明致歉，強調當事員工「並非高層指示，而是個人誤判情勢、試圖避免浪費」，目前已將涉事人員解僱，並公開監視器片段，試圖平息風波。業者表示，目前品牌在全台共有58家直營門市，無加盟體系，事件純屬個案，已強化內部員工衛教訓練，呼籲外界勿以偏概全。