2萬件「Lababa」遭海關銷毀　正版商教分辨盜版：翻過來是重點

記者廖翊慈／綜合報導

廣東港珠澳大橋海關近日查獲20599件侵權商品，全是「Lababa（盜版Labubu）」。這些盜版有會「唱歌」、會「跳舞」甚至能「邊唱邊跳」，令海關人員無奈笑著收回，並依法銷毀。正版廠商也指出，如何從外盒、包裝袋、色差、腳底、毛感、牙齒距離分辨出Labubu的正版與盜版。

▲▼海關查獲2萬件侵權商品。（圖／翻攝自微博）

據《廣州日報》報導，除了歪臉、歪身、歪眼、四腳版、唱歌版、跳舞扭動版、頭部可扭轉等這些「明顯假」之外，正版廠商也指出，以下幾點也可分辨真偽，

▲盜版外盒印刷會少字或圖案。（圖／翻攝自微博）

一、外包裝：盜版的盒子印刷通常會少印部分圖案，可能是正面少印星星，或是上頭少印「The Monsters」的字樣等等，內部塑膠袋包裝的部分，仔細看上頭印刷娃娃的眼睛，正品的顏色會比較豐富。

▲盜版色差嚴重。（圖／翻攝自微博）

二、色差：盜版的毛色通常飽和度會過高，導致與外盒包裝的示意圖，產生明顯的顏色落差。

▲盜版材質較差。（圖／翻攝自微博）

三、材質細緻度：盜版的毛摸起來較為粗糙，縫線明顯，會像頭套；牙齒跟臉頰的距離比例，會比正品還近；腳趾上還有明顯的油漆感；手的部分，正版摸起來較為Q彈。

▲腳底是分辨真偽的要點。（圖／翻攝自微博）

四、腳底：正版腳底下的UV燈，不照的情況下不明顯，反而盜版會有一明顯的透明塊，這也是鑑別真偽的要點之一。

不過，中國製造業（尤其是東莞、義烏等地）具備成熟的潮玩代工經驗，部分山寨廠商甚至聲稱，擁有正版打樣數據，高仿品可達到「1:1」相似度，部分甚至成功透過防偽碼驗證系統。

▲▼正版Labubu。（圖／翻攝自微博）

對於盜版貨Lafufu、Lababa（又被戲稱「拉粑粑」）亂象，泡泡瑪特法務部門已發動多起侵權訴訟，單案最高賠償達50萬元（人民幣）。

Labubu山寨現象本質是潮玩市場泡沫化，與智慧財產權保護不足的產物。短期內，其熱度或將繼續催生灰色產業鏈；長期而言，品牌需建構更嚴密的法律防護網，與產能供給體系。