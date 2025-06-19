淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

▲這起火警疑點重重，警消還在屋內發現爆裂的瓦斯鋼瓶。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市淡水區忠愛街一處民宅18日晚間6時許傳出死亡火警，造成1死1傷，另還有2人裸著上身開贓車逃離現場，目前警方已經將2人逮捕帶回。警方進一步調查，發現現場有爆裂的瓦斯鋼瓶、還有5、6支不明鋼瓶，且傷者與2名男子均有毒品前科，目前落網的2人對於起火原因三緘其口，要求要等律師到場才願意說明。

警方調查，當時該戶磚造平房晚間突然傳出爆炸，隨後猛烈火舌竄出，整間屋子瞬間陷入一片火海；監視器畫面拍下，在火警發生時，陳男(26歲)與郭男(27歲)逃出屋外，並開贓車離開現場，最後於三芝遭警方攔截帶回；另林姓屋主(24歲)則葬身火場，被發現時已經燒成焦屍，而另名陳姓男子(28歲)則燒傷被警消救出。

警方進一步追查發現，燒傷的陳男有妨害自由、恐嚇、毒品前科；而逃離現場的2人也有毒品、傷害、妨害自由、槍砲等前科，死者屋主雖無毒品紀錄，但也有妨害自由、詐欺等前科。

今(19日)死者林男的父母、妻子重回現場，3人眼眶泛淚，對於到底發生什麼事，母親表示他們都不知情。而逃離現場的陳、郭2人，偷的則是死者林男叔叔的車，2人落網後初步僅供稱案發前4人在2樓打遊戲，對於為何會起火，則三緘其口不願說明，要求要律師到場才願意說；而受傷的林男目前還未製作筆錄，詳細起火原因、案情細節還有待釐清。

▼警方重回現場鑑識採證。（圖／記者陳以昇翻攝）