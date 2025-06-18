中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫　高市府最重罰2000萬

▲中油大林廠發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者賴文萱／高雄報導
中油大林廠廠區今（18）日執行法蘭盲封作業時，不慎引發火勢，造成一名承攬商顏面、手部灼傷，被送醫救治。高雄市環保局指出，查該廠未依歲修計畫書內容執行，違反空氣污染防制法第23條規定，將裁處罰鍰新台幣10萬-2000萬元。
警消今天上午10點05分獲報，中油大林廠區分煉五組第六媒組工場發生火警，中油消防隊啟動消防機制滅火，事故造成一名承包商顏面、手部灼傷，被送醫救治。
▲中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫，高市府最重開罰2000萬。（圖／記者賴文萱翻攝）
高雄市環保局指出，環保局今日10時39分接獲消防局通報中油大林廠火警事件立即派員稽查，經查該廠第六媒組工場(M21)進行歲修，今日10時5分去丁烷塔(V-6301)進行法蘭拆除盲封作業時，引發火警。廠內消防隊10時10分到場立即灑水降溫，火勢已於10時19分控制，約11時火勢撲滅。
經調閱火警期間周邊微型感測器，無出現明顯高值情形，空品未受影響。另查該廠未依歲修計畫書內容執行，違反空氣污染防制法第23條規定，將裁處罰鍰新台幣10萬-2000萬元。
中油指出，該工場於6月17日已經停爐準備歲修，今日於法蘭盲封作業時引發火警，本廠立即依照相關SOP通報並啟動消防機制滅火，約10點19分火勢控制，於11點火勢已自行撲滅，該名承包商送醫救治後已出院。有關單位持續於現場警戒中，後續待事故調查釐清原因。
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