中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫　高市府最重罰2000萬

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」老闆夫婦與邵姓女房東在16日晚間再度發生衝突，驚動警方到場，飯糰店老闆娘張女控訴房東邵女踹門闖屋、還將東西摔破，而邵女則反控對方惡意不繳租金，老闆樋口甚至還動手打她，導致她輕微腦震盪。而飯糰店老闆夫婦今（18）日下午在律師陪同下，正式到地檢署提告。