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淡水火警1死1傷！2男開贓車出逃　4人都有毒品前科警疑「有內幕」

▲▼淡水火警，24歲男變焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲淡水忠愛街昨晚間傳出火警，24歲男慘成焦屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市淡水區忠愛街一處民宅18日晚間6時許傳出死亡火警，警消獲報趕現場後，發現該處為磚造平房，且1、2樓都已經陷入火海，立即架設水線灌救，火勢控制後救出一名27歲男性傷者、以及尋獲一名24歲男性焦屍；此外，警方發現火警發生當下還有2名男子逃出屋外駕車離開，進一步查獲發現該輛竟是贓車。由於4人均有毒品前科，警方懷疑火警原因恐不單純，後續將由火調人員進一步釐清。

警方調查，當時該戶磚造平房晚間突然傳出爆炸，隨後猛烈火舌竄出，整間屋子瞬間陷入一片火海；監視器畫面拍下，在火警發生時，屋裡有2名男子裸著上身逃出，並立即駕車離開。警方沿路調閱監視器追查，於三芝台2線攔獲該車；警方發現，2名男子都有燒傷痕跡，且駕駛的車輛竟還是偷來的贓車，涉及竊盜案，立即將2人逮捕帶回。

警方獲報後立即前往現場架設水線滅火，並於屋內救出一名受傷的27歲男子，隨後控制火勢後，又於屋內發現一名男性焦屍，初步調查死者身分應為24歲的男子。初步勘驗現場，屋內發現一桶炸開的瓦斯桶，懷疑有人為縱火的可能；警方進一步調查，發現當時在屋裡的4名男子均有毒品前科，懷疑案情不單純，後續將採尿化驗，進一步釐清火警發生原因。

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