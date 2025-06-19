夏男拿不到5億高中生遺產！賴母反應曝　她國籍不明恐只能分200萬

▲台中市賴姓「五億高中生」墜亡案，民事部分，台中地院昨一審判兩人「永久結合關係」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

震驚社會的台中市5億賴姓高中生案，其中民事部分「婚姻無效」部分昨(18)日一審宣判，台中地院判2人「永久結合關係」無效，全案可上訴。昨日賴姓高中生母親未現身、未發言，但今天透過委任律師許哲維表示，賴母得知消息心情當然開心，卻也知道這並非最後結果，後續將看對方是否上訴，由律師們繼續努力。

▲賴母也透過律師表示，得知結果開心，但知道這非最終結局，感謝大家關心。（圖／資料照片）



2023年5月北屯區發生一起墜樓案，當初原以為只是單純高中生墜樓，但之後賴母召開記者會，痛批兒子(賴姓高中生)遭到家庭合作的地政士助理夏朝源謀財害命，爆料愛子與地政士助理夏男前往辦理同婚，但不到2小時，愛子就從夏男住處墜樓身亡，因賴小弟生前擁有市值5億以上不動產，甚至牽扯出家庭亂倫故事，讓整起事件更顯惹人爭議。

賴小弟配偶夏朝源遭控偽造文書，一審被依偽造文書罪遭判刑1年半，二審遭駁回定讞，已入獄；另外，賴母主張有殺人罪部分提出再議，台中地檢署今年5月已不起訴處分，賴母二度聲請再議。

昨日民事部分，賴母提出婚姻無效之訴，台中地院判2人「永久結合關係」無效，全案可上訴，但若最後確定無效，依照民法規定，夏男非配偶，將無法繼承賴小弟可觀的5億元房產。

至於賴母部分，因為她先前已經放棄中國大陸國籍，中華民國國籍因他案遭到註銷，等同現在是無國籍人士，先前賴母已在律師協助下，向移民署提出聲請恢復國籍，但目前仍未有結果，且賴母若被認定為陸籍，依兩岸人民關係條例，繼承金額不得出過200萬，相比5億遺產落差極大，剩餘財產將由賴家其餘「兄弟姐妹」繼承。