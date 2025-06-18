夏朝源與5億高中生「永久結合關係無效」關鍵曝　兩人是同婚

▲5億高中生夏朝源與賴小弟同婚，一審被判永久結合關係無效。（資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市5億高中生案中民事部分「婚姻無效」之訴今日宣判，台中地院認定2人「永久結合關係」無效。為何用詞並非「婚姻無效」，主因就在於，兩人因為是同婚關係，民法規定「相同性別2人為成立『永久結合關係』，得依婚姻章規定登記結婚」，因此本案以此用語宣判，更為精確。

台中市5億高中生案件，2023年5月4日，賴小弟與地政士助理夏男前往辦理同婚，不到2小時隨即從夏男住處墜樓身亡，因賴小弟接受賴父（名義上是祖父，實際為父親）贈與大量土地、市值5億以上，引起諸多揣測，甚至懷疑賴是遭謀殺。

▲賴母委任律師王彥今得知勝訴，面露微笑步出法庭，但家屬並未授權，無法受訪。（圖／記者許權毅攝）



夏男因為找人作證假結婚，一審被依偽造文書罪遭判刑1年半，二審遭駁回定讞，今年農曆年後已經入獄，賴母主張有殺人罪部分提出再議，台中地檢署今年5月已不起訴處分，賴母已經再度聲請再議。

民事部分，賴母提出婚姻無效之訴，若最後確定無效，那麼夏男就不是賴生的配偶，依照民法規定，夏男就不是賴生的合法繼承人，當然就沒有繼承資格。

▲賴小弟與夏朝源當時前往同婚登記，一審判被無效。（圖／ETtoday資料照）



至於賴母因為先前已經放棄中國大陸國籍，中華民國國籍因他案遭到註銷，等同現在是無國籍人士，先前賴母已在律師協助下，向移民署提出聲請恢復國籍，但目前仍未有結果，且賴母若被認定為陸籍，依兩岸人民關係條例，繼承金額不得出過200萬，相比5億遺產落差極大，剩餘財產將由賴家其餘「兄弟姐妹」繼承。