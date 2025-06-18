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快訊／5億高中生案夏朝源拿不到遺產！一審判婚姻無效

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生婚姻無效之訴今日判決出爐，地院確定婚姻無效，夏男無法繼承遺產。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案案情離奇，如今賴小弟遺體已火化，與他假結婚的夏朝源，已因偽造文書罪入獄。民事部分由賴母提出「婚姻無效」之訴，攸關夏男能否繼承遺產，今日台中地院民事庭下午4點宣判，確定夏男與賴小弟婚姻無效，可上訴。

台中市5億高中生案件，2023年5月4日，賴小弟與地政士助理夏男前往辦理同婚，不到2小時隨即從夏男住處墜樓身亡，因賴小弟接受賴父（名義上是祖父，實際為父親）贈與大量土地、市值5億以上，引起諸多揣測，甚至懷疑賴是遭謀殺。

夏男因為找人作證假結婚，一審被依偽造文書罪遭判刑1年半，二審遭駁回定讞，今年農曆年後已經入獄，賴母主張有殺人罪部分提出再議，台中地檢署今年5月已不起訴處分，賴母已經再度聲請再議。

民事部分，賴母提出婚姻無效之訴，若最後婚姻無效且全案確定，那麼夏男就不是賴生的配偶，依照民法規定，夏男就不是賴生的合法繼承人，當然就沒有繼承資格。

至於賴母因為先前已經放棄中國大陸國籍，中華民國國籍因他案遭到註銷，等同現在是無國籍人士，先前賴母已在律師協助下，向移民署提出聲請恢復國籍，但目前仍未有結果，且賴母若被認定為陸籍，依兩岸人民關係條例，繼承金額不得出過200萬，相比5億遺產落差極大，剩餘財產將由賴家其餘「兄弟姐妹」繼承。

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