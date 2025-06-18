夏朝源沒份！5億高中生遺產爭議未落幕　賴母律師說話了

▲5億高中生夏朝源與賴小弟同婚今被判無效，但仍可上訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市5億高中生與地政士助理夏朝源婚姻無效之訴，結果今日出爐，台中地院認定2人登記時不像新婚夫妻般喜悅，同婚「永久結合關係」無效，換句話說夏男無權繼承賴的遺產，但全案仍可上訴。賴母委任民事訴訟律師王彥則發表聲明表示，真理只會越辯越明。

▲王彥今不受訪，但發出聲明感謝各界。（圖／翻攝海晏律師事務所）



王彥指出，有關今日宣判之本所受委「五億高中生」民事確認婚姻關係不存在一案，獲致勝訴。首先感謝當事人的信賴與支持，在一開始真相晦暗不明之際，便將案件委託於本所，才有今日之成果。

王彥說，本件同時必須感謝社會大眾以及媒體朋友，因為有您們的關注，本件有關事實的諸多細節方因而揭露、諸多事實方得以彰顯。本件民事案件迄今在對方仍可上訴前，仍尚未確定，然而無論對方上訴與否，本所相信真理會越辯越明，本所律師均將秉持著此一信念，繼續為本所當事人的法律上權益奮戰。

台中地院考量，事發當天2人在北屯區戶政務所辦理同性結婚登記，在登記前卻沒有男女朋友關係之互相愛慕之情，整理互動情形，也沒有親密言語或舉動，2人互動疏離、陌生。

台中地院審酌，2人沒有如一般新婚夫妻喜悅之情，難以認定夏男與賴小弟間具有親密性、排他性之永久結合之結婚真意，欠缺結婚實質要件。且結婚書約上2名證人，也未曾親聞賴小弟有結婚真意，難以認定為適格的證人，不符合法定要件，認定2人永久結合關係無效，可上訴。