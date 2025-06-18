法官認定2人沒有新婚夫妻的喜悅　5億高中生跟夏男永久結合無效

▲5億高中生案夏男跟賴男登記完，返回夏家時互動冷。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

台中市5億高中生案民事「婚姻無效」之訴18日宣判，台中地院認定，2人在登記前疏離、陌生，甚至沒有登記結婚的喜悅，2名證婚人沒看到未看到賴小弟有結婚真意，判兩人「永久結合關係」無效，全案可上訴。

5億高中生案備受矚目，2023年5月4日，賴小弟與地政士助理夏男前往辦理同婚，不到2小時隨即從夏男住處墜樓身亡，因賴小弟接受賴父（名義上是祖父，實際為父親）贈與大量土地、市值5億以上，引起諸多揣測，甚至懷疑賴是遭謀殺。

夏男因為找人作證假結婚，一審被依偽造文書罪遭判刑1年半，二審遭駁回定讞，今年農曆年後已經入獄，賴母主張有殺人罪部分提出再議，台中地檢署今年5月已不起訴處分，賴母已經再度聲請再議。

▲法院認定，2人結婚時不像新婚夫妻一般喜悅，永久結合關係無效。（圖／台中地檢署提供）



民事部分，由賴母提出婚姻無效之訴。台中地院認為，事發當天2人在北屯區戶政務所辦理同性結婚登記，在登記前卻沒有男女朋友關係之互相愛慕之情，整理互動情形，也沒有親密言語或舉動，2人互動疏離、陌生。

台中地院審酌，2人沒有如一般新婚夫妻喜悅之情，難以認定夏男與賴小弟間具有親密性、排他性之永久結合之結婚真意，欠缺結婚實質要件。且結婚書約上2名證人，也未曾親聞賴小弟有結婚真意，難以認定為適格的證人，不符合法定要件，認定2人永久結合關係無效，可上訴。

▲民事部分夏朝源仍可上訴，全案未確定。（圖／記者許權毅攝）