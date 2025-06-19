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美國「末日飛機」飛抵華府近郊基地　飛行路線曝光

▲▼ 美國空軍E-4B「末日飛機」（E-4B Nightwatch，又稱「夜巡者」）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「末日飛機」使用不同於以往的呼號「ORDER01」，並非慣用的「ORDER6」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國E-4B「末日飛機」（E-4B Nightwatch，又稱「夜巡者」）17日晚間現蹤，飛到華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。這架飛機引發外界關注，且在此之際，總統川普已私下批准對伊朗動武。

紐約郵報報導，這架E-4B末日飛機是專為核戰時期保護國防部長及其他國安高層、並維持政府運作而設計的飛機，依據航班追蹤網站Flightradar24數據，末日飛機在當地17日下午6時之前飛離路易斯安那州波西爾城（Bossier City），一路沿著沿海地區往前飛，並在維吉尼亞州及北卡羅來納州邊界迂迴飛行，到了晚間10時降落馬里蘭州安德魯聯合基地。

根據飛行數據，這架飛機使用不同於以往的呼號「ORDER01」，並非慣用的「ORDER6」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FlightRadar24）

▲美國空軍E-4B「末日飛機」飛往華府近郊的安德魯聯合基地。（圖／翻攝自FlightRadar24）

報導指出，美國每架E-4B夜巡者最多可搭載112名機組人員，航程超過7000英里，4架E-4B的機隊保持全年定期飛行任務，以維持軍事備戰狀態，是總統、國防部長、參謀長聯席會議主席的空中指揮中心，可確保在緊急狀態之下持續進行指揮、控制與通訊任務。

這款飛機在美國空軍中的地位之所以如此重要，正是因為它們擁有其他任何美軍機種都無法複製的專屬功能，能抵禦核爆、網攻、電磁脈衝攻擊，還配備發射報復性飛彈的裝備。此外，飛機還配備熱能與核屏障，且能與世界各地的任何人進行通訊，可在空中加油，經測試其能夠在空中續航35.4小時。

E-4B末日飛機有18個鋪位，還有簡報室、團隊協作空間、會議室、指揮室與休息區，讓高層官員能在空中持續運作並做出決策，作為國家緊急狀態期間的「空中五角大廈」。

▼E-4B末日飛機有指揮室等空間，可作為國家緊急狀態期間的「空中五角大廈」。（圖／翻攝自美國空軍官網）

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