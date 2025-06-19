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2歲男脹氣嘔吐送醫「不到1天死亡」　醫少做1事…遭法院判賠600萬

▲小航生前的照片。（圖／翻攝自微博）

▲小航生前的照片。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江西撫州一名2歲男童小航先前因腹部脹氣、嘔吐不止，被家人送到醫院治療。小航住院不到一天便失去呼吸心跳，令家屬難以接受，並要求相關單位調查醫院。相關調查報告指出，醫師輕忽診斷小航為腸梗阻，但實際病情為「腸套疊」，進而導致延誤治療。

據《閃電新聞》報導，調查顯示，首診醫師韓某「未進行必要檢查」（如觸診、腹部B超），僅憑X光片診斷為腸阻塞，未進一步排查腸套疊可能，也忽略「果醬狀嘔吐物」此典型症狀，且延誤治療超過8小時，導致兒童轉院搶救無效死亡。

▲▼2歲男脹氣送醫「不到1天死亡」。（圖／翻攝自微博）

▲醫院遭相關單位調查。（圖／翻攝自微博）

法院認為，小航從確診腸阻塞，到病情惡化期間，醫院未採取有效手術干預，錯過黃金救治時間。 醫生韓某在值班期間睡覺，且以「專家會診」名義，向家屬索取5000元現金（人民幣，下同），實際專家為當值科主任醫師羅某，涉嫌詐欺。

院方表示，患兒病情惡化後，本院未提供有效轉診幫助，家屬自行駕車轉院途中，發生心臟驟停，最終搶救無效。

最終，法院判定，醫院負有85%的過失責任，賠償家屬146萬餘元（約台幣600萬元）。當值醫生韓某已被刑拘。

衛健委提醒，腸套疊多發於2歲以下嬰幼兒，經由腹部B超可快速確診，早期空氣灌腸復位成功率極高。

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