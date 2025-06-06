日小一生吃鵪鶉蛋噎死！父淚控校方疏失　怒告求償6000萬日圓

▲男童在午餐時間吃下味噌關東煮中的鵪鶉蛋時噎到，最終不幸窒息死亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

福岡縣一所市立小學於2024年2月發生學童窒息死亡事件，當時有一名一年級男童因在午餐時間吃下鵪鶉蛋時噎住，最終不幸窒息身亡。對此，男童的父親6日向福岡地方法院提起訴訟，要求市政府賠償6000萬日圓（約台幣1228萬元），主張這起悲劇是校方疏失造成。

綜合日媒報導，男童的父親當天在記者會上哽咽表示，「我至今都沒有得到令人信服的說明，也沒聽到一句正式道歉。正因如此，我才決定走上法律途徑。請把我最珍貴的兒子還給我，活著地還給我。」

根據訴狀內容，事發當時教室內共有20名學生及一位班導師。男童在午餐時間吃下味噌關東煮中的鵪鶉蛋時噎住，隨即站起來求助，雖然老師等人進行急救，但最終仍因窒息不治。

父親在訴狀中指出，鵪鶉蛋本就是文部科學省等機關早已提醒過「極易噎住」的高風險食材，教師應有責任事先提醒學生切勿整顆吞食。然而，這名擔任班導的導師為新任教師，並未具備相關風險認知與警覺心，導致未能及早發現異狀，也延誤了急救時機。

此外，父親也主張，學校未妥善指導新任導師注意鵪鶉蛋的危險性，校長因此應負監督不周之責。

日本內閣府有一份針對幼兒園營養午餐的指導方針，其中建議校方避免使用鵪鶉蛋、小番茄、麻糬、白玉湯圓以及魷魚等食材。但是卻沒有對小學也提供類似的危險食物清單。

非營利組織Safe Kids Japan理事長、小兒科醫生山中龍宏先前曾表示，其實小學一年級的孩子身體結構與幼兒園孩童沒有太大差異，尤其是低年級的孩子正在換牙，甚至沒有門牙，更容易不小心吸入食物，且大多數低年級的孩子並不了解食物的危險性，更容易導致意外發生。