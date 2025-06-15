高雄1歲嬰長期遭生母虐「骨折頭破慘死」　生父旁觀不救判3年

▲高雄1歲嬰「骨折頭破」亡，生父李男當時前往殯儀館認屍。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄23歲吳姓生母長期對1歲5個月的兒子施虐，不僅持鋁製球棒4度毆打男童，還兩度將他舉高重摔在地，導致男童顱骨粉碎性骨折、全身多處挫傷，送醫不治身亡。期間吳女多次向31歲生父李男表示無法忍受兒子哭鬧、顧不下去，李男竟表示「厚死(給他死)」，對兒子遭虐見死不救。全案經橋頭地院審理，法官認為李男雖未參與毆打，仍是共犯，依他犯共同對於未滿7歲之人施以凌虐，處3年徒刑。可上訴。

據了解，吳姓生母在2023年12月、2024年3月就曾2度被婆婆通報家暴，疑似虐待小孩。但社會局訪視後，2次都沒有成案，因男童不幸身亡，社會局也遭質疑訪視有疏失，不過社會局則指出，至2024年10月29日止，社工共訪視17次，電訪12次，其中2024年3至10月訪視8次，電訪8次，社工訪視頻率符合衛福部規定。然而不幸仍發生。

起訴書指出，李、吳為同居男女朋友，為男童的親生父母，吳女因照顧男童倍感壓力，無法忍受男童哭鬧，多次向李男反應照顧不下去，李男因而了解吳女的身心狀況。

據查，吳女從2024年6月間起，就多次凌虐男童，包含徒手或拿曬衣架毆打男童頭、臉以及軀幹四肢，造成男童全身多處擦挫傷，此外，吳女還於同年10月某日起至20日間，4度拿鋁質球棒毆打男童腰部、臀部、身體等處，其中1次李男也在場，卻袖手旁觀，且兩人因怕犯行暴露，始終不將男童送醫治療。

吳女和李男在11月6日前幾日，就發現男童頭部傷口滲血，6日早上因男童哭鬧，吳女傳訊向李男反應，李男回傳語音說「好戲」、「厚死(給他死)」，吳女陸續回覆「那你怎麼不讓他死啊？」、「叫我你根本是在害我」、「我己經被小孩子氣死了」，李男則在中午回答「妳先休息」、「我睡一下」、「午安」。

▲23歲生母當時也前往殯儀館認屍。（資料照／記者陳宏瑞攝）

同日15時20分許悲劇發生，吳女情緒失控，用雙手將男童從嬰兒床上托起，讓他面部朝上，將男童水平捧高到她頭部高度，再摔到房間地板上，隨即抱起男童又重複摔了1次。男童歷經長期凌虐又遭2度重摔，導致顱骨粉碎性骨折、左側硬腦膜下腔出血、腦髓腫脹、雙側視網膜出血，頭、臉部至全身上下有多處大面積挫傷等傷害。

吳女摔完男童後，見男童眼神呆滯、沒有反應，通知李男回家，兩人騎機車將男童載到醫院急救，男童急救11天後，仍在11月17日凌晨1時20分因顱腦損傷死亡，吳、李兩人也因涉嫌傷害致死等罪遭起訴。

李男雖在審理時，辯稱沒有阻止兒子受虐，是因為自己要專注上班、怕吳女被抓走、吳女要他不要管，不然就他自己照顧等語。

但法官認為，李男做為男童生父，具有家暴法規定的家庭成員關係，卻任由同居人吳女拿球棒毆打男童，讓男童長期承受非人性的對待，李男雖沒有毆打男童，但作為生父，也有防止男童被凌虐的責任，案發時他並沒有不能救護之情，卻沒有對男童有任何救護或積極制止吳女犯行，也屬共同正犯，依李男犯共同對於未滿7歲之人施以凌虐，處3年徒刑。可上訴。