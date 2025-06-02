恐怖X光照！　印7歲男童跌倒「8cm鐵釘」直插腦袋

▲男童玩耍時不慎跌倒，整根長達8公分的鐵釘插入頭部。（示意圖，非當事畫面／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
印度北方邦（Uttar Pradesh）一名7歲男童日前在玩耍時不慎跌倒，整根長達8公分的鐵釘插入頭部，甚至刺進腦內，家屬嚇得連夜送醫，歷經高風險的10小時手術後，男童奇蹟生還。
根據《鏡報》報導，這起驚悚意外發生在北方邦巴拉姆布爾區（Balrampur district），男童玩耍時失足跌倒，頭部剛好撞上一根突出的鐵釘，當場插入頭骨。由於傷勢嚴重，他隨即被送往位於首府勒克瑙（Lucknow）的創傷中心治療。
A seven-year-old boy in the Nawazpur district of Balrampur, India, has had a more than three-inch (8cm) nail miraculously removed from his brain after he accidentally fell on it while playing on May 15.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) June 1, 2025
The young boy fell on an exposed nail, which entered his neck. After scans… pic.twitter.com/NXXAy19X80
金喬治醫科大學（King George's Medical University）創傷外科主任蒂瓦里（Sandip Tiwari）表示，經MRI與CT掃描後發現，鐵釘尖端已深入腦部，距離主要血管只有一點點的距離，情況十分危急，「能避開血管實在是奇蹟。」
醫療團隊最終決定進行一場高難度手術，結合顯微手術與神經導航技術，小心翼翼地將這根長達8公分的鐵釘取出。整場手術耗時10小時，過程驚險萬分，但在團隊精準操作下成功完成。
這起事件發生於5月15日，手術後男童被送入加護病房觀察，所幸目前狀況穩定、已脫離險境。
Boy, 7, has three-inch nail removed from his brain after horror accidenthttps://t.co/PPfc16Dk8V pic.twitter.com/WxYEYKa3Rf— Mirror World News (@MirrorWorldNews) May 31, 2025
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