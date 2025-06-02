恐怖X光照！　印7歲男童跌倒「8cm鐵釘」直插腦袋

▲男童玩耍時不慎跌倒，整根長達8公分的鐵釘插入頭部。（示意圖，非當事畫面／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）一名7歲男童日前在玩耍時不慎跌倒，整根長達8公分的鐵釘插入頭部，甚至刺進腦內，家屬嚇得連夜送醫，歷經高風險的10小時手術後，男童奇蹟生還。

根據《鏡報》報導，這起驚悚意外發生在北方邦巴拉姆布爾區（Balrampur district），男童玩耍時失足跌倒，頭部剛好撞上一根突出的鐵釘，當場插入頭骨。由於傷勢嚴重，他隨即被送往位於首府勒克瑙（Lucknow）的創傷中心治療。

A seven-year-old boy in the Nawazpur district of Balrampur, India, has had a more than three-inch (8cm) nail miraculously removed from his brain after he accidentally fell on it while playing on May 15.



The young boy fell on an exposed nail, which entered his neck. After scans… pic.twitter.com/NXXAy19X80 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) June 1, 2025

金喬治醫科大學（King George's Medical University）創傷外科主任蒂瓦里（Sandip Tiwari）表示，經MRI與CT掃描後發現，鐵釘尖端已深入腦部，距離主要血管只有一點點的距離，情況十分危急，「能避開血管實在是奇蹟。」

醫療團隊最終決定進行一場高難度手術，結合顯微手術與神經導航技術，小心翼翼地將這根長達8公分的鐵釘取出。整場手術耗時10小時，過程驚險萬分，但在團隊精準操作下成功完成。

這起事件發生於5月15日，手術後男童被送入加護病房觀察，所幸目前狀況穩定、已脫離險境。