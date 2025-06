恐怖X光照！　印7歲男童跌倒「8cm鐵釘」直插腦袋

▲男童玩耍時不慎跌倒,整根長達8公分的鐵釘插入頭部。(示意圖,非當事畫面/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

印度北方邦(Uttar Pradesh)一名7歲男童日前在玩耍時不慎跌倒,整根長達8公分的鐵釘插入頭部,甚至刺進腦內,家屬嚇得連夜送醫,歷經高風險的10小時手術後,男童奇蹟生還。

根據《鏡報》報導,這起驚悚意外發生在北方邦巴拉姆布爾區(Balrampur district),男童玩耍時失足跌倒,頭部剛好撞上一根突出的鐵釘,當場插入頭骨。由於傷勢嚴重,他隨即被送往位於首府勒克瑙(Lucknow)的創傷中心治療。

A seven-year-old boy in the Nawazpur district of Balrampur, India, has had a more than three-inch (8cm) nail miraculously removed from his brain after he accidentally fell on it while playing on May 15.



The young boy fell on an exposed nail, which entered his neck. After scans… pic.twitter.com/NXXAy19X80