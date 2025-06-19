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彭博：美官員準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 《華爾街日報》此前披露，川普已批准攻擊伊朗計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出已批准對伊朗攻擊計畫，目前正觀望伊朗是否會放棄核計畫，暫未下達最終命令。但美媒披露，高層官員已著手為未來幾天內可能的攻擊做準備，表明華府正部署必要基礎設施，可能直接介入與德黑蘭的衝突。

《彭博》18日援引多名知情人士說法指出，美國官員正為未來幾天內可能對伊朗發動的攻擊做準備，目前情況持續演變，可能有所變化，但有部分人士提到可能在周末展開行動。

《福斯新聞》記者加斯帕里諾（Charles Gasparino）也在X披露，華爾街正熱議美軍轟炸機何時出動，以徹底摧毀伊朗核設施，而白宮相關人士相信，美方很可能在這周末前展開行動，除非伊朗態度180度大轉彎。

《彭博》指出，以伊衝突已爆發一周，川普近日持續暗示有意打擊伊朗，18日在白宮向記者說道，他對「該怎麼做」有想法，但他寧願「在最後一刻做出最終決定」，因為局勢尚不穩定。白宮一名官員表示，所有選項都在考慮範圍內，未排除任何可能。

一名知情人士透露，美國多個聯邦機構高層已開始準備可能的軍事行動。儘管川普一周前仍呼籲透過外交解決與伊朗核武問題，但近日態度大轉彎。他稍早被問及是否更接近攻擊伊朗時則回應，「我可能會這麼做，也可能不會。」

報導提到，川普的轉變或許與盟友施壓有關，據報他多次與南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）通話，而葛蘭姆強烈建議採取軍事行動。

葛蘭姆18日受訪時便曾對伊朗問題表示，「他（川普）給了他們（伊朗）用外交解決的機會，我認為他們誤判了情勢」，「我們愈早解除對人類的威脅愈好。」葛蘭姆也透露17日曾與川普談話，稱川普非常冷靜，且對於不希望伊朗擁有核武「是認真的」。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）18日稍早則發文強調，伊朗仍致力於外交解決方案，並重申從未且永遠不會尋求核武。英、法、德3國外交部長預計20日在內瓦與阿拉格奇會談，尋求外交突破口。

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