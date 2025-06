彭博：美官員準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動

▲ 《華爾街日報》此前披露,川普已批准攻擊伊朗計畫。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普傳出已批准對伊朗攻擊計畫,目前正觀望伊朗是否會放棄核計畫,暫未下達最終命令。但美媒披露,高層官員已著手為未來幾天內可能的攻擊做準備,表明華府正部署必要基礎設施,可能直接介入與德黑蘭的衝突。

《彭博》18日援引多名知情人士說法指出,美國官員正為未來幾天內可能對伊朗發動的攻擊做準備,目前情況持續演變,可能有所變化,但有部分人士提到可能在周末展開行動。

《福斯新聞》記者加斯帕里諾(Charles Gasparino)也在X披露,華爾街正熱議美軍轟炸機何時出動,以徹底摧毀伊朗核設施,而白宮相關人士相信,美方很可能在這周末前展開行動,除非伊朗態度180度大轉彎。

BREAKING: The parlor game on Wall Street is trying to figure out WHEN US bombers will be used in Iran to completely destroy its nuclear fortifications. People with ties to the White House continue to believe -- barring a 180 from the Iranians -- its coming possibly by the…