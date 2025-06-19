彭博：美官員準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動

▲ 《華爾街日報》此前披露，川普已批准攻擊伊朗計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出已批准對伊朗攻擊計畫，目前正觀望伊朗是否會放棄核計畫，暫未下達最終命令。但美媒披露，高層官員已著手為未來幾天內可能的攻擊做準備，表明華府正部署必要基礎設施，可能直接介入與德黑蘭的衝突。

《彭博》18日援引多名知情人士說法指出，美國官員正為未來幾天內可能對伊朗發動的攻擊做準備，目前情況持續演變，可能有所變化，但有部分人士提到可能在周末展開行動。

《福斯新聞》記者加斯帕里諾（Charles Gasparino）也在X披露，華爾街正熱議美軍轟炸機何時出動，以徹底摧毀伊朗核設施，而白宮相關人士相信，美方很可能在這周末前展開行動，除非伊朗態度180度大轉彎。

BREAKING: The parlor game on Wall Street is trying to figure out WHEN US bombers will be used in Iran to completely destroy its nuclear fortifications. People with ties to the White House continue to believe -- barring a 180 from the Iranians -- its coming possibly by the… — Charles Gasparino (@CGasparino) June 18, 2025

《彭博》指出，以伊衝突已爆發一周，川普近日持續暗示有意打擊伊朗，18日在白宮向記者說道，他對「該怎麼做」有想法，但他寧願「在最後一刻做出最終決定」，因為局勢尚不穩定。白宮一名官員表示，所有選項都在考慮範圍內，未排除任何可能。

一名知情人士透露，美國多個聯邦機構高層已開始準備可能的軍事行動。儘管川普一周前仍呼籲透過外交解決與伊朗核武問題，但近日態度大轉彎。他稍早被問及是否更接近攻擊伊朗時則回應，「我可能會這麼做，也可能不會。」

報導提到，川普的轉變或許與盟友施壓有關，據報他多次與南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）通話，而葛蘭姆強烈建議採取軍事行動。

葛蘭姆18日受訪時便曾對伊朗問題表示，「他（川普）給了他們（伊朗）用外交解決的機會，我認為他們誤判了情勢」，「我們愈早解除對人類的威脅愈好。」葛蘭姆也透露17日曾與川普談話，稱川普非常冷靜，且對於不希望伊朗擁有核武「是認真的」。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）18日稍早則發文強調，伊朗仍致力於外交解決方案，並重申從未且永遠不會尋求核武。英、法、德3國外交部長預計20日在內瓦與阿拉格奇會談，尋求外交突破口。