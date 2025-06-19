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川粉也不挺！　民調：53%反對美軍「加入以色列襲擊」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普尚未決定，美國是否軍事介入以伊衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

一份18日公布的最新民調顯示，支持美國總統川普的選民，大多數都希望美國遠離以色列與伊朗的衝突，並且減少軍事干預。《衛報》指出，這凸顯了各界一直希望以和平方式解決伊朗核問題，迫使德黑蘭放棄獲得核武的野心。

這份民調由經濟學人和YouGov（Economist/YouGov）在周末進行，並由智庫「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）公布。

結果顯示，關於美軍是否應該介入以色列與伊朗之間的衝突，去年大選投票支持川普的受訪者之中，高達53%反對，僅19%贊成，另外28%不確定。在所有美國選民之中，僅16%支持美國軍事介入，反對比例高達60%。

此外，63%民眾希望政府針對核計畫與伊朗進行談判。即使外交或經濟制裁失敗，美國人也更傾向採取軍事介入以外的更多行動。60%受試者支持對伊朗電腦系統進行網路攻擊，48%支持對伊朗核設施進行空襲。

▲▼以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）

過去民調也一致顯示，民眾更傾向透過外交與談判，促成一項新的、有約束力的核協議，讓伊朗停止生產核武。

NGO「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）與易普索（Ipsos）4月民調顯示，80%美國人傾向採取外交行動或加強經濟制裁，限制伊朗進一步濃縮鈾。

去年一份蓋洛普（Gallup）民調顯示，77%美國人認為伊朗發展核武是美國國安的嚴重威脅，但隨後調查卻顯示，沒有太多人支持動用美軍加以制衡。

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